Udsolgt for første gang nogensinde

For første gang nogensinde kan FCK melde udsolgt til en europæisk kvalifikationskamp i Parken.

Det oplyser københavnerne på deres hjemmeside, inden de polske mestre Raków lægger vejen forbi Danmarks største stadion for at forsøge at få skovlen under Jacob Neestrups tropper om en plads i Champions League-gruppespillet.

Dermed forventer man, at der kommer til at være 36.000 fans på plads.

Cirka 380 af dem er medrejsende fans fra Polen, oplyser FCK's pressechef, Jes Mortensen, til Ekstra Bladet.

Og hvis ikke ordensmagten havde nok at se til i forvejen, så får politiet det denne onsdag, hvor der fortsat afvikles DHL i og omkring Fælledparken.

- Vi er selvfølgelig altid opmærksomme, når der kommer fans fra Polen. De har nogle fans, der er kendt for at have en anden interesse end at se fodbold, har ledende politiinspektør ved Københavns Politi Peter Dahl tidligere udtalt i Ekstra Bladet.

- Men når det så er sagt, tror jeg, vores største udfordring bliver DHL-stafetten, hvor der bliver lidt med koordineringen, men her har vi en god dialog om at få det til at køre.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Der er også meget på spil for FCK, der vandt det første opgør i Polen med 1-0.

Hvis de danske mestre kvalificerer sig til gruppespillet i Champions League, vil det være første gang, at en dansk klub formår at gøre det to sæsoner i streg.

Kampen spilles klokken 21.00, og du kan naturligvis følge med i vores liveblog før, under og efter opgøret.