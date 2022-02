UEFA afviser: Vil ikke flytte Champions League-finale

Konflikten mellem Rusland og Ukraine ser ikke ud at få konsekvenser for placeringen af Champions League-finalen, som efter planen skal afvikles i Sankt Petersborg 28. maj.

I hvert fald har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udsendt en pressemeddelelse, hvor der ikke varsles ændringer.

- Uefa følger situationen nøje. I øjeblikket er der ingen planer om at ændre placeringen, lyder det ifølge dpa i meddelelsen.

Budskabet svarer til det, der kom fra Uefa i weekenden.

Mandag udviklede situationen sig yderligere, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, trodsede EU og USA's trusler om sanktioner og anerkendte udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk som uafhængige republikker.

Desuden berettede en journalist fra Reuters natten til tirsdag at have set store kolonner af militærkøretøjer - inklusive kampvogne - i udkanten af Donetsk i det østlige Ukraine.

Spørgsmålet er, om spændingerne også vil få betydning for diverse sportsbegivenheder.

Ifølge dpa skal Uefa mødes tirsdag for at drøfte situationen igen.

Står det til det britiske parlamentsmedlem Tom Tugendhat bør finalen finde et nyt hjem.

- Det er en skammelig beslutning (ikke at flytte finalen, red.). Uefa bør ikke dække over en voldelig diktator, skriver han på Twitter.

Rusland har været vært for en række store fodboldbegivenheder de seneste år. I 2018 var landet vært for VM, mens Sankt Petersborg sidste år var en af byerne, der stod for EM.