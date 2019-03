UEFA skærer igennem: Derfor blev der dømt straffe

Sjældent er en straffesparkskendelse blevet diskuteret så flittigt, som da Damir Skomina onsdag aften pegede på pletten i de døende minutter af opgøret mellem Paris Saint-Germain og Manchester United.

En engelsk afslutning udefra ramte Presnel Kimpembe på armen. Forsvarsspilleren havde ryggen til og lod ikke umiddelbart til at begå en bevidst handling.

Skomina signalerede da også hjørnespark uden de store protester fra Manchester United-spillerne, men så opstod balladen.

Pludselig sendte det berygtede VAR Damir Skomina ud til monitoren, og så blev hjørne pludselig til straffe. Klinisk omsat af Marcus Rashford og med Manchester United-avancement som direkte konsekvens.

Artiklen fortsætter under billederne...

Damir Skomina ser episoden igennem på monitoren...

...og dømmer straffespark. Foto: Ritzau Scanpix

Nu har UEFA ganske utraditionelt valgt at udsende en erklæring, hvor det detaljeret beskrives, hvorfor kendelsen blev ændret.

- Efter at have set situationen fra forskellige vinkler anbefalede VAR (Video Assistant Referee, red), at dommeren skulle foretage et gennemsyn på banen som følge af hændelsen i straffesparksfeltet.

- Fordi dommeren ikke lagde tydeligt mærke til hændelsen i selve øjeblikket, blev det besluttet at lave et gennemsyn på banen.

- På baggrund af det bekræftede dommeren, at afstanden, som bolden blev sendt af sted fra, ikke var kort, og derfor var konsekvensen (at den ramte Kimpembe på armen, red.) ikke uventet. Forsvarsspillerens arm var ikke tæt på kroppen, hvilket gjorde forsvarerens krop større og derfor resulterede i, at bolden stoppede, mens den var på vej mod mål.

- Derfor dømte dommeren straffespark. Alle de nævnte beslutninger blev truffet i fuld overensstemmelse med VAR-protokollen, lyder det fra UEFA.

Det er ganske usædvanligt, at UEFA på den måde redegør for en kendelse, men den voldsomme kritik af straffesparket lader altså til at have presset fodboldforbundet ud i en forklaring.

Nye regler for hånd på bolden er allerede blevet vedtaget og effektueres fra næste sæson. Det kan du læse mere om her:

Se også: Nu skal det være slut: Her er de nye fodboldregler

Marcus Rashfords scoring betød, at Manchester United samlet set udlignede til 3-3, men på grund af flest udebanemål er det englænderne, der er med i bowlen på fredag, når der trækkes lod til kvartfinalerne.

Marcus Rashford udnyttede den tvivlsomme kendelse og sendte Manchester United videre i Champions League. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Nu taler Mourinho om Solskjær: - Utroligt

Dansk dommerlegende: Straffe VAR helt korrekt

Syv gange Champions League tog røven på os