UEFA sparker beslutning om CL-tilskuere til hjørne

'Et kæmpe puslespil'.

Sådan beskriver Danmarks medlem af UEFA's eksekutivkomité, Jesper Møller, den nye kalender for klub- og landsholdsfodbold.

Men enkelte brikker mangler stadig for at give et komplet billede af europæisk fodbold i anden halvdel af 2020.

Onsdag præsenterede UEFA den nye plan, som blandt andet betyder, at Champions League skal afvikles som et Final 8-stævne i Lissabon fra 12. til 23. august.

Glæder man sig til at se ellevilde fans gå amok på lægterne til topfodbold i den portugisiske sensommer, skal man måske dæmpe forventningerne en smule.

- De beslutninger, der ikke nødvendigvis skal træffes i dag, er vi enige om, at vi venter lidt med, siger Jesper Møller. Foto: Jens Dresling

Tilskuerspørgsmålet vil først blive besvaret i juli, siger Møller, som også er formand for DBU.

- Det kan vi ikke svare på, og det er en af de beslutninger, der er udskudt. Vi er enige om, at vi helst vil gøre det så normalt som muligt. Men vi kan under ingen omstændigheder gå på kompromis med, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- De beslutninger, der ikke nødvendigvis skal træffes i dag, er vi enige om, at vi venter lidt med, siger Jesper Møller.

Coronapandemien lammede i flere måneder fodbolden i Europa. Flere ligaer venter stadig på at komme i gang, og i Holland, Frankrig, Belgien og Skotland er sæsonen blevet afsluttet før tid, uden at alle kampe blev spillet færdig.

Og den uvisse coronafremtid gør det svært at garantere, at den fremlagte plan kommer til at holde.

- Selv i Danmark, hvor vi har haft coronasituationen siden marts, er det umuligt at vurdere, hvordan det udvikler sig. Men som situationen er i dag, kan den her kalender hænge sammen. Det er alle enige om.

- Men det er klart, at hvis coronasituationen bliver forværret, står vi i en ny situation. Det afgørende er det sundhedsmæssige, siger DBU-formanden.

