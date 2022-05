UEFA svarer igen

Kritikken er haglet ned over UEFA oven på den katastrofale håndtering omkring Champions League-finalen, der måtte udsættes i 36 minutter, da der var massive kø-dannelser i Liverpools afsnit foran Stade de France.

Nu tager det europæiske fodboldforbund til genmæle og forklarer, at tusindvis af falske billetter skabte problemerne, da de såkaldte drejekors på Stade de France blev blokeret, hvilket skabte den massive kødannelse.

- Drejekorsene blev blokerede på grund af de falske billetter, som tusinder af fans havde købt, skriver UEFA blandt andet og fortsætter.

- Da flere og flere fans samlede sig ude foran stadion, var politiet nødt til at gribe ind med tåregas for at opløse folkemængden, skriver UEFA og beklager episoden.

Flere Liverpool-fans har fortalt til diverse britiske medier, bl.a. Liverpool Echo, at situationen har været direkte farlig, og at oplevelserne i Paris har vakt minder om Hillsborough-katastrofen.

Fransk politi oplevede problemer med flere Liverpool-fans, der forsøgte at tiltvinge sig adgang til Stade de France uden billetter.