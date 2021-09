Uheldig Zlatan må blive hjemme

I søndags gjorde Zlatan Ibrahimovic comeback for AC Milan i Serie A efter en lang skadespause. Men nu er den gal igen med den næsten 40-årige forward.

Milan-træner Stefano Pioli oplyser ifølge AFP, at Ibrahimovic er plaget af en skade i akillessenen og derfor ikke tager med til Liverpool, hvor milaneserne onsdag spiller Champions League-kamp.

- Han forlod banen med en inflammation i senen. Vi håbede, at han kunne nå at komme sig, men det er ikke tilfældet, siger Pioli.

Ibrahimovic scorede få minutter efter sin indskiftning i søndagens opgør mod Lazio. Inden da havde han været ukampdygtig med en knæskade i fire måneder.

Skaden forhindrede ham også i at repræsentere Sverige i sommerens EM-slutrunde.

En anden erfaren angriber, Olivier Giroud, er til gengæld til rådighed igen efter at have været smittet med coronavirus.

Han vil dog ikke være i stand til at spille hele kampen på Anfield.

- To dages træning er ikke nok til at spille 90 minutter, men han kan spille en del af kampen. Ibrahimovic skulle have været i startopstillingen, men nu står det mellem Ante Rebic og Olivier Giroud, siger Stefano Pioli.

Onsdagens kamp mod Liverpool er Milans første i Champions League siden et nederlag til Atlético Madrid i ottendedelsfinalen i marts 2014.

