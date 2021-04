Uhyggelig chikane: Stjerner vækket om natten

Manchester City-spillerne blev forstyrret flere gange om natten, da der blev affyret fyrværkeri uden for deres hotel forud for Champions League-kvartfinale mod Dortmund

Når Manchester City onsdag aften går på banen mod Borussia Dortmund, er de foran på mål, men muligvis bagud på søvn.

Optakten til anden akt af kvartfinalen, hvor Pep Guardiolas tropper har en 2-1-føring i bagagen, har således ingenlunde været optimal.

Gæsterne overnattede nær Dortmunds hjemmebane på Radisson-Blu-Hotel, hvor de tre gange i løbet af natten blev udsat for voldsom larm fra fyrværkeri.

Det skriver Daily Mail og Ruhr Nachricten.

Det engelske medie mener at vide, at bagmændene til chikanen skulle være 17 Dortmund-tilhængere, som blandt andet antændte kraftige batterier for at forstyrre stjernernes nattesøvn.

Første del af krudtet blev angiveligt affyret klokken kvart i tre. Næste arsenal blev antændt kl. 04.30, inden tredje salve fulgte en time senere.

Sidste del af tretrinsraketten blev dog afbrudt, da Manchester Citys sikkerhedsstab formåede at sende gerningsmændene på flugt.

Pep Guardiola og Manchester City har fået en rædderlig optakt til mødet med Dortmund. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

På de tidspunkt var urolighederne for længst anmeldt til politiet. Ifølge Ruhr Nachricten havde brandvæsenet ydermere modtaget alarmopkald allerede kl. 00.48, da der var set ildgløder ude foran hotellet.

Manchester Citys stab og spillere var de eneste, der opholdt sig på hotellet, da klubben havde reserveret hele bygningen.

Klokken 21.00 skal de forsøge at booke billetten til semifinalen, der spilles foran tomme tribuner på Signal Iduna Park.

Du kan følge den kamp og Liverpools jagt på et comeback mod Real Madrid direkte her på eb.dk.

Dyk ned i en af de 'glemte' danske succeser: Oliver Abildgaard fortæller om sit russiske eventyr her (PLUS+).

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)