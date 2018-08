Uhyggelige billeder: Kollapser midt under CL-lodtrækningen

Lodtrækninger til UEFA's store turneringer, Champions League og Europa League, plejer at være ret så udramatiske.

Der kan måske gå et lille sus igennem salen, når to af de store hold bliver trukket sammen i et afgørende brag, men vildere bliver det sjældent.

Til fredagens lodtrækning i kvindernes Champions League opstod der dog en ganske ubehagelig situation. UEFA's leder af de kvindelige turneringer, Anne Vonnez, stod på scenen med tyske Nadine Kessler, der i 2014 vandt prisen som verdens bedste spiller.

De nåede dog ikke langt med lodtrækning, før den måtte afbrydes. Vonnez støttede sig til bordet foran dem, mens hun pludselig lignede en, der gik helt sukkerkold, før hun svajede til siden. Kun en hurtig redning fra Kessler forhindrede Anne Vonnez i at gå helt i brædderne.

SE DET UBEHAGELIGE ØJEBLIK HER.

Den ubehagelige scene stoppede dog ikke her. Vonnez var nemlig langt fra okay, og selvom Kessler i første omgang fik hende på benene, var hun sekunder efter ved at falde sammen igen. Flere ilede til scenen for at hjælpe hende ned, mens Nadine Kessler måtte gøre lodtrækningen færdig alene.

Svenske Linköpings træner, Olof Unogård, var en af de personer, der var til stede under lodtrækningen.

- Det var ubehageligt, da det skete. Vi blev bedt om at forlade lokalet rimelig hurtigt. Da vi kom tilbage, sagde de, at alting var okay, men de gav ikke flere detaljer. Forhåbentlig er hun kommet sig hurtigt, og det virkede mere til at være udmattelse end sygdom, siger han til Aftonbladet.

De to danske hold, der var i bowlen, var Brøndby og Fortuna Hjørring. De skal begge op imod italiensk modstand, da Brøndby møder Juventus og Fortuna møder Fiorentina.

Se også: Efter tragisk brokollaps: Klub kræver sæsonstarten udskudt