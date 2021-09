Uhyggelige billeder - må bæres ud

Tirsdagens kamp i Champions League mellem Shakhtar Donetsk og Inter bød på ubehagelige scener tidligt i kampen.

I en duel med Denzel Dumfries fra Inter efter blot syv minutter faldt Shakhtar Donetsk-stjernen Lassina Traore nemlig uheldigt ned og fik det, der lignede et særdeles alvorligt og ubehageligt vrid i knæet.

Herefter lå og vred sig i græsset, indtil angriberen blev båret fra banen og erstattet af Tete.

Det er et slemt slag for Shakhtar Donetsk, for Lassina Traore har scoret hele ni mål på 14 kampe for dem i den indeværende sæson, og man må håbe, at angriberen kommer sig hurtigt.

