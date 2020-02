Umætteligt målmonster: Haaland bomber igen

Med to smalle hjemmesejre lever de første to ottendedelsfinaler i Champions League på højeste spændingsniveau frem til returkampene.

Borussia Dortmund besejrede på eget græs Paris Saint Germain 2-1, mens Liverpool tabte 1-0 til Atletico Madrid på Wanda Metropolitano, hvor 'De Røde' før sommerferien som bekendt slog Tottenham 2-0 i CL-finalen.

Og i tirsdagens stjernevrimmel stak en teenager hovedet frem foran alle de etablerede stjernenavne og gjorde sig til aftenens helt store hovedperson.

På Westfalenstadion mødtes to af Europas flittigst scorende mandskaber, men trods livlig trafik i begge retninger og et væld af gode, offensive kræfter kunne hverken Dortmund eller Paris Saint Germain få hul på bylden i mere end en time.

Men Dortmund råder som bekendt nu over et motoriseret målmonster på norske plader, og efter 69 minutter slog Erling Braut Haaland til med sit jubilæumsmål nummer 10 i sin syvende kamp for sine nye tyske arbejdsgivere.

Det var ikke nogen skøn-scoring, men ind kom bolden efter en retur i feltet fra kort afstand, og så kunne det 19-årige stjerneskud jublende notere sit niende mål i syv kampe i Champions League.

De gulklædte fans fik lov at juble i seks minutter. Så slap Mbappé fri i Dortmund-feltet og serverede for Neymar.

Den pludselige stadionstilhed varede til gengæld kun to minutter, før deres helt igen pudsede målnæsen med et ordentligt trut. Denne gang med et regulært klassemål, et tørt spark fra kanten af straffesparksfeltet.

- Der er ikke så meget at sige. Det er ikke helt gået op for mig endnu, så det er vanskeligt at sætte ord på, men det var virkeligt fedt, siger Haaland til Viasat ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Jeg tænkte bare på at hamre til. Jeg hamrede den i mål, så det var fedt, siger han om sit sejrsmål.

Erling Braut Haaland har åbnet scoringen, men han var endnu ikke målmæt. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Nok må Wanda Metropolitano stå som lidt af et lykken stadion for Jürgen Klopp og hans sejrsvante Liverpool-mandskab, for det var her, de 1. juni sidste år hentede deres Champions League-triumf.

Men denne gang var det ikke Tottenham, de mødte. Det var derimod stedets retmæssige hjemmehold, og Atletico Madrid optrådte som et sådan fra start.

Herren i huset, verdens bedste lønnede træner Diego Simeone, piskede sine rødstribede tropper frem fra start, og så var Liverpool – der ellers ikke har indkasseret mål i en første halvleg i 14 kampe – såmænd bagud efter bare fire minutter.

Saul giver Atletico en drømmestart efter fire minutter. Foto: JAVIER SORIANO/AFP/Ritzau Scanpix

Et hjørnespark fra Koke flaksede hen over det tætbefolkede straffesparksfelt og landede på foden af Fabinho, hvis berøring blev til en målgivende pasning. Saul Niguez kunne konvertere fra tæt hold.

Atletico havde såmænd også chancer til at øge, men efter endnu en lynstart på anden halvleg kom de under et tungt, tungt pres fra gæsterne.

Kloppe forsøgte sig endda med at trække Mané ud i pausen og sende Origi, målscoreren fra CL-finalen i spil, men det blev aldrig til mere overfor den disciplinerede defensiv, som der nok igen skal blive brug for på Anfield Road om tre uger.

