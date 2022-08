Under vennen succes: Men der er én undtagelse

I 2016 spillede Rasmus Falk sammen med Andreas Cornelius, da FCK senest var med i Champions League.

Siden har han mødt ham to gange som modstander. Først var det mod Bordeaux, siden mod Atalanta. Og nu venter et tredje møde i play-off kampene til Champions League-gruppespillet mod Trabzonspor.

- Han har været meget stærkt spillende for dem. Det er sjovere at være på hold med ham, end spille mod ham, siger Rasmus Falk og slår så fast:

Rasmus Falk skal møde Andreas Cornelius for tredje gang som modstander. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg under Corner masser af succes, bare ikke i kampene mod os, siger han med et skævt smil.

Netop de to opgør mod Trabzonspor er en af årsagerne til, at Rasmus Falk valgte at forlænge sin kontrakt med FCK og dedikere til fodboldfremtid til 2025 til klubben.

- De her kampe er stort. Vi skal være glade for den chance, vi har fået.

Rasmus Falk skal levere en stærk indsats, hvis FCK skal have et godt resultat mod Trabzonspor. Foto: Lars Poulsen.

- Selv om vi har haft svært ved at finde stabiliteten i Superligaen, så er de her kampe noget andet, fordi det hele afgøres over to kampe.

- Det kan måske lyde dumt efter vores start i Superligaen, men vi ved godt, hvad vi er i stand til. Vi ved, hvad vi kan gøre som hold.

- Vi føler, vi har en god chance mod Tranzonspor over to kampe, siger Rasmus Falk.

