Undgår katastrofen

Den spanske storklub Real Madrid afværgede onsdag aften en potentiel skuffelse, da holdet i den tætte gruppe B sikrede sig avancement til forårets knockoutkampe i Champions League.

Det skete med en 2-0-sejr på hjemmebane over Borussia Mönchengladbach.

Samtidig spillede Inter og Shakhtar uafgjort, og det betyder i sidste ende, at det er Gladbach, der følger med Real til ottendedelsfinalerne. Shakhtar bliver treer og ryger i Europa League, mens Inter er helt ude på sidstepladsen.

Alle fire hold i gruppen havde mulighed for at gå videre før sidste spillerunde.

Real Madrid, der har vundet fire af de seneste syv udgaver af Champions League, kom godt fra start i onsdagens skæbnekamp.

Efter knap ti minutter steg Karim Benzema til vejrs i Gladbach-feltet og headede hjemmeholdet på sejrskurs. Efter godt en halv times spil var den franske angriber igen på spil, da han gjorde det til 2-0.

Real Madrid var uden blandt andre skadede Eden Hazard i startopstillingen.

I stedet var de unge brasilianere Rodrygo og Vinicius Júnior valgt som de to kanter ved siden af Benzema. Men som så mange gange før var det altså rutinerede Benzema, der blev kampafgørende for hovedstadsklubben.

Hans to mål i første halvleg viste sig at være nok, da der ikke blev scoret mere efter pausen. Dermed går Real videre som etter i gruppen, mens Gladbach - trods nederlaget - går videre som toer.

Gruppens andet opgør mellem Shakhtar og Inter endte 0-0.

Dermed ender Inter som den store taber af gruppens sidste spillerunde, da italienerne end ikke avancerede til Europa Leagues knockoutkampe.

Den danske landsholdsprofil Christian Eriksen blev skiftet ind for Inter cirka fem minutter før tid. Trods det sene indhop var Eriksen faktisk tæt på at bidrage til en altafgørende scoring kort før tid.

Danskeren sendte et perfekt hjørnespark ind i Shakhtar-feltet, og her headede Alexis Sanchez mod mål. Hovedstødet så ud til at være på vej ind i kassen, inden det blev blokeret af Inters egen Romelu Lukaku.

Inter pressede på i de døende sekunder, men bolden ville ikke ind, og dermed var den italienske skuffelse en realitet.

