Undgik ydmygelse

Heller ikke i sit fjerde forsøg i Champions League lykkedes det for HB Køges kvindelige danske mestre at komme på pointtavlen i det lukrative gruppespil.

Onsdagens udekamp mod Arsenal blev tabt med 0-3, men det danske hold kunne have fået færten af sit første point, hvis en stor chance ved stillingen 0-1 var blevet udnyttet i det 77. minut.

I stedet scorede Arsenal to gange i slutfasen.

Med nederlaget har HB Køge også udspillet sin chance for at gå videre blandt de to bedste i gruppe C, men det har klubben nu heller ikke selv anset som værende en realistisk mulighed på noget tidspunkt.

Deltagelsen i den stærke gruppe har primært handlet om at samle erfaring, og onsdag havde man desuden ambitionen om at komme på scoringstavlen med det andet mål.

Det sidste lykkedes ikke, men holdet fra Sydsjælland fik en smule oprejsning efter det seneste nederlag til Arsenal på 1-5 på hjemmebane for en uge siden.

HB Køge var under stort pres fra starten af opgøret i London, og det lykkedes blot at holde stand i et kvarter.

Den australske angriber Caitlin Foord havde netop brændt en friløber, hvor keeper Kaylan Marckese kom godt ud af sit mål og reddede, da hun minuttet efter helt udækket ved forreste stolpe kunne sende en pasning fra venstre i nettet til 1-0.

Det danske hold forsvarede sig dog generelt godt og lukkede ikke flere mål ind før pausen.

I anden halvleg fik HB Køge i begyndelsen sat et nogle hæderlige angreb op, og i det 57. minut slap angriberen Kyra Carusa igennem til en god mulighed, men hårdt presset blev afslutningen for svag.

13 minutter før tid fik HB Køge en kæmpe chance for at udligne. Madalyn Pokorny pressede sig fri i feltet ved et indlæg, og kun en stor fodparade fra Arsenal-målmanden Lydia Williams forhindrede 1-1.

I stedet cementerede Arsenal sejren med to mål i de sidste otte minutter. Midterforsvareren Carlotte Wubben-Moy headede 2-0-målet ind efter hjørnespark, og Vivianne Miedema sørgede for 3-0 efter en kontra.

Tidligere onsdag vandt FC Barcelona i samme gruppe 5-0 ude over Hoffenheim. Dermed står det klart, at Barcelona går videre med sine 12 point.

Arsenal og Hoffenheim har henholdsvis ni og tre point for fire kampe, så tyskerne behøver mirakler for at overhale London-klubben, eftersom Arsenal vandt det første indbyrdes opgør med 4-0.

