United dummer sig igen-igen

Man skulle tro, at det var styr på sagerne i en af verdens allerstørste fodboldklubber. For eksempel i forhold til relativt simple ting som at møde op til tiden. Men ikke i Manchester United.

Den engelske storklub er efterhånden ved at tillægge sig en ualmindeligt dårlig vane med at komme for sent til fodboldkampe.

Senest tirsdag aften forud for storkampen mod Juventus i Champions League, hvor José Mourinhos tropper mødte op godt og vel 50 minutter før kampstart klokken 21:00 - lang tid efter de obligatoriske 75 minutter før kampstart, som UEFA's regler foreskriver.

Bussen var faktisk så forsinket, at den portugisiske manager lod bus være bus og spankulerede de sidste 800 meter til Old Trafford, da han kunne se, at tiden var ved at løbe fra De Røde Djævle.

Alligevel står Manchester United til at modtage en bøde for ikke at leve op til UEFA's regler, da bussen med spillerne kom for sent. Det samme gør sig sandsynligvis gældende for Juventus, der dog nøjedes med at komme ti minutter for sent i forhold til UEFA's regler.

Manchester United var et skridt bagefter det meste af kampen mod Juventus. Også inden kampen kom de for sent. Foto: AP

Mourinho skjulte sig under hætte

Bøden kommer dog nok ikke som det store chok for administrationen hos Manchester United. Præcis det samme skete 2. oktober, da klubben tog imod Valencia i samme turnering. Da blev kampen forsinket med fem minutter, og det kostede 37.000 kroner i bøde for den sene ankomst og 75.000 kroner for forsinket kampstart.

Ved den lejlighed sendte José Mourinho skylden videre til politiet i Manchester (Greater Manchester Police), fordi man ikke sørgede for en passende eskorte for stjernerne, så de kunne komme fra det femstjernede Lowry Hotel til Old Trafford - en tur på små fire kilometer.

Manchester United havde dog ifølge manageren forsøgt at gardere sig mod et lignende problem mod Juventus ved at skifte hotel.

- Vi skiftede hotel. Hotellet er lige rundt om hjørnet. Spillerne er i bussen i 45 minutter, siger han og forklarer, hvordan han ankom til stadion til fods.

- Jeg gik med en hættetrøje blandt fansene. Ingen genkendte mig. Det tog to minutter, og det, jeg gjorde på to minutter, kan spillerne ikke engang gøre på 45 minutter i bussen, lød Mourinhos kritik, der dog nok snarere var rettet mod trafikken og politiets manglende hjælp end spillerne. De kunne trods alt hverken gøre fra eller til.

Manageren forsøgte dog at snakke sig uden om endnu en straf.

- Juventus havde samme problem. Jeg informerede de UEFA-delegerede om situationen, for vi vil ikke straffes igen, lød det fra Mourinho, der fik en personlig advarsel for at komme for sent efter Valencia-kampen.

José Mourinho nåede trods den sene ankomst at skifte fra hættetrøje til rullekrave inden opgøret mod Juventus. Foto: AP

En halv time for sent

Det er dog ikke kun på hjemmebane, at det kan være svært at dukke op til tiden.

10. april 2016 havde man for eksempel tilsyneladende undervurderet søndagstrafikken i London, for den daværende manager, Louis van Gaal, og spillerne ankom så sent til mødet med Tottenham Hotspur på White Hart Lane, at kampen blev forsinket 30 minutter efter en mildest talt skrabet opvarmning for gæsterne.

De endte da også med at blive sendt hjem til Manchester med et nederlag på 0-3 - og en bøde på 42.000 kroner fra det engelske forbund. Et greb i lommen for en klub af den kaliber.

Klubben står desuden til at få endnu en bøde, fordi en enkelt tilskuer løb på banen under kampen mod Juventus, mens to andre lykkedes med at løbe ind efter slutfløjtet. Alle for at få billede med den tidligere United-stjerne Cristiano Ronaldo, der optrådte for gæsterne.

En baneløber var heldig at få billede med Cristiano Ronaldo, men billedet kan blive dyrt for Manchester United. Foto: Ritzau Scanpix

