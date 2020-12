United snublede på Old Trafford

Når Champions Leagues gruppe H skal afgøres i næste uge, er der lagt op til et regulært fodbolddrama.

Før runden har Manchester United, Paris Saint-Germain og RB Leipzig alle ni point.

Sådan er status, efter at PSG onsdag aften vandt med 3-1 på Old Trafford og nu kan gøre arbejdet færdigt ved at vinde hjemme over tyrkiske Basaksehir på tirsdag.

Samtidig mødes Leipzig og United i Tyskland. United skal bare bruge et point for at gå videre.

Den kamp havde haft mindre betydning, hvis United havde kendt sin besøgelsestid onsdag aften.

Med til historien om hjemmebanenederlaget på 1-3 til PSG hører også, at United til sidst måtte forsøge at kæmpe sig tilbage med en mand mindre på banen og i stedet indkasserede yderligere et mål.

Undervejs i første halvleg havde United-brasilianeren Fred flirtet kraftigt med et rødt kort. Først fik han kun et gult kort for at stange hovedet frem mod Leandro Paredes, og Fred slap for et gult kort, da han senere stemplede argentineren.

De fleste trænere havde nok valgt en udskiftning for en sikkerheds skyld, men Ole Gunnar Solskjær lod Fred spille videre. Med 20 minutter tilbage skete det uundgåelige så, da Fred fik advarsel nummer to og blev sendt tidligt i bad.

På det tidspunkt var kampens tre første mål faldet.

Gæsterne tog føringen allerede i det sjette minut. Kylian Mbappé skød på mål, og bolden blev rettet af, så Neymar kunne løbe den op og fra en spids vinkel sparke den over i modsatte side af målet.

United-spillerne virkede kortvarigt ramt på selvtilliden, men fik siden rystet chokket af sig.

Efter lidt mere end en halv times spil kom der balance på måltavlen, da Marcus Rashford scorede med et afrettet skud. Udligningen kom efter en god United-periode.

Efter pausen burde hjemmeholdet have taget føringen, men det forhindrede fæle afbrændere.

Først afleverede Marcus Rashford bolden på tværs til Anthony Martial, der helt fri burde have lagt den i mål, men sendte den langt over.

Ikke længe efter fik Martial en ny kæmpe chance, da Bruno Fernandes lagde bolden til rette for franskmanden i feltet, men det frie skud blev afvist. Den situation kom bare få sekunder efter Edinson Cavanis lob på overliggeren.

Det uudnyttede United-momentum blev kostbart. Først headede Marquinhos på overliggeren, siden blev Neymar afvist af en klasseredning, før Marquinhos til sidst sendte gæsterne i front efter et par gode PSG-minutter.

Siden kom United i undertal, og en flugter over mål af Paul Pogba var det tætteste, hjemmeholdet kom på en udligning. Til sidst punkterede Neymar kampen med en nem scoring efter et kontraangreb.

