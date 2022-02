United tager konsekvensen

Rusland oplever for tiden en række økonomiske sanktioner fra lande rundt om i verden. Det er dog også noget, som Manchester United nu gør brug af på en måde.

Det russiske luftfartselskab Aeroflot, hvor den russiske stat ejer 57 procent af aktierne, nu fået at mærke. De har siden 2013 været Uniteds officielle valg, når de skulle flyve, men sådan er det ikke længere. Det skriver The Athletic.

Forud for onsdagens kamp mod Atletico Madrid var Manchester United nemlig ikke med det A359-fly, som var sat til at flyve klokken 16. Det blev også aflyst.

I den forbindelse fortæller kilder mediet, at Manchester United er blevet gensidigt enige med Aeroflot om valget - og at det kommercielle samarbejde trods alt vil fortsætte.

Når det ikke var det russiske flyselskab, som flyttede den engelske storklubs spillere fra A til B, så var det i stedet det britisk baserede Titan Airways, som stod bag flyvningen til Madrid.

Det er desuden en udvikling, som er kommet efter Ruslands ageren omkring Ukraine.

Det har også udløst, at Storbritanniens premierminister Boris Johnson har meldt ud, at han ikke mener, at Champions League-finalen skal spilles i Sankt Petersborg, som det ellers er planen.

Der er da også stor mulighed for, at den kan ende med at blive rykket. Læs mere her.