United tager revanche og topper fortsat CL-gruppe

Efter et skuffende nederlag til Basaksehir for tre uger siden vandt Manchester United tirsdag 4-1 over tyrkerne

Det har været svært at gøre sig klog på Manchester United i denne sæson.

Langt hen ad vejen har det ikke været noget imponerende efterår, men alligevel har Premier League-mandskabet i ny og næ leveret nogle flotte resultater.

Tirsdag aften var en af de bedre for Ole Gunnar Solskjærs tropper. På hjemmebane blev tyrkiske Basaksehir besejret med 4-1 og dermed ligger United på førstepladsen i sin Champions League-gruppe foran Paris Saint-German og RB Leipzig, der begge har seks point.

PSG vandt tirsdag aften 1-0 over RB Leipzig, der havde Yussuf Poulsen med fra start. På hjemmebane sørgede Neymar for sejrsmålet på straffespark.

I Manchester var det midtbanekreatøren Bruno Fernandes, der førte an. Den 26-årige portugiser hamrede efter syv minutter en løs bold op i nettaget til 1-0, og godt ti minutter senere fordoblede han føringen, da han nemt kunne trille bolden i et tomt mål.

Det ser godt ud for Ole Gunnar og resten af United i Champions League. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Dermed var hjemmeholdet godt på vej til at tage revanche for seneste spillerunde i Champions League for knap tre uger siden. Her tabte United med 1-2 i Istanbul til Basaksehir.

Efter Fernandes’ tidlige scoringer var det Marcus Rashford, der stod for værternes tredje scoring. Englænderen trak efter 35 minutter et straffespark og fik selv lov til at eksekvere det, selv om Fernandes havde muligheden for at score hattrick.



Efter en flot første halvleg var det som om, at sæsonens dårlige version af United begyndte at kigge frem. Det udnyttede Basaksehir til at score på frispark efter 75 minutters spil. David De Gea fik egentlig pareret forsøget, men bolden viste sig at være inde, før han fik hænderne på.



I den sidste del af kampen var tyrkerne flere gange tæt på at få reduceret yderligere, men i stedet var det indskiftede Daniel James, der lukkede og slukkede med 4-1-målet på en omstilling.

