United videre efter koks

Ny mand på bænken, men på banen er alt ved det gamle. Cristiano Ronaldo fortsætter med at score mål…

Den 36-årige portugiser agerede kriseknuser i Spanien, da Manchester United vandt det første opgør efter fyringen af manager Ole Gunnar Solskjær.

Med 12 minutter igen udnyttede Ronaldo iskoldt et koks i Villarreal-forsvaret og bragte 'De Røde Djævle' foran 1-0.

I sidste minut gjorde Jadon Sancho det til 2-0 med en klinisk afslutning og sørgede for engelske smil.

For sejren sender dem videre til 1/8-finalen i Champions League, men kampen afslørede, at der fortsat er et stykke oprydningsarbejde, for hvem der nu ender med at få managerjobbet.

Vikar Michael Carrick kunne dog glæde sig over, at hans plan lykkedes.

Manchester Uniteds defensiv var bedre end i de seneste uger, og med et par snu indskiftninger midt i anden halvleg var den tidligere engelske landsholdsspiller med til at få ændret kampbilledet.

Først og fremmest skal Carrick dog glæde sig over David de Gea. For det var Manchester United-målmanden, der strålede allermest.

David de Gea havde flere fine redninger. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

'Den Gule Ubåd' havde fra start indstillet torpedoerne mod Manchester Uniteds mål og fik inden for de første minutter to fine muligheder.

Først tvang Moi Gómez gæsternes David de Gea til at hive en redning ud af målmandsærmet og kort efter sparkede Yéremi Pino i sidenettet.

Efter en lille halv times tid måtte 31-årige de Gea i aktion igen, da et lang udspark skabte furore.

Manu Trigueros fik afsluttet, men ikke helt godt nok til at passere sin landsmand.

Efter pausen var Trigueros igen tæt på at jublen frem på Estadio de la Cerámica.

Han tog sigte og ramte bolden godt, men med et tigerspring og en stærk højre næve fik de Gea forhindret en scoring.

Villarreal havde i lange perioder været bedst, men et par udskiftninger gjorde en forskel for Manchester United.

Den portugisiske kreatør Bruno Fernandes havde kun været på banen i fem minutter, da han i 71. minut spillede Sancho fri i straffesparksfeltet.

Det dyre indkøb fra Dortmund havde både tid og plads, men afsluttede svagt, og Rulli klarede.

Manchester United-spillerne fejrer Ronaldos føringstræffer. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Det lignede en nulløsning, men Cristiano Ronaldo ville det som så mange gange før anderledes.

Rulli satte Capoue under pres med en dårlig aflevering, og Fred fik tacklet ham.

Bolden røg hen til Ronaldo, der fra kanten af feltet sendte den i en smuk bue over en forbløffet Villarreal-målmand.

Hjemmeholdet kunne ikke svare igen, og til allersidst fik Jadon Sancho endelig scoret sit første mål i Manchester United-trøjen.

Det sænkede endegyldigt 'Den Gule Ubåd' og lettede lidt af krisesnakken i Manchester.