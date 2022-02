Uniteds redningsmand: Har altid drømt om det

Manchester United var godt på vej til et nederlag i det første af to ottendedelsfinaleopgør mod Atlético Madrid i Champions League.

Men det fik den 19-årige svenske indskifter Anthony Elanga ændret på ti minutter før tid.

Elanga stod for målet til 1-1, som blev kampens resultat, og svenskeren var svært begejstret for sin hovedrolle efterfølgende.

- Jeg tror, det var min første berøring i kampen (ved scoringen, red.). Jeg har drømt om øjeblikke som dette - at score i Champions League mod et klassehold som Atlético Madrid, siger Elanga til engelske BT Sport.

Den 19-årige offensivspiller kom ind med et kvarter igen af kampen, og han gjorde præcis det, som træner Ralf Rangnick havde bedt ham om.

- Vi spillede ikke vores bedste fodbold i førte halvleg, men med udskiftningerne i anden halvleg løftede vi niveauet lidt, mener Elanga.

- Rangnick sagde, at jeg skulle gå ind og gøre forsvarsspillerne bange, og hvis jeg fik en mulighed, skulle jeg udnytte den.

Artiklen fortsætter under videoen..

Det må man sige, svenskeren gjorde med udligningen til 1-1, som stiller Manchester United godt inden returopgøret på Old Trafford 15. marts.

Atléticos forsvarsspiller José Giménez var omvendt træt af resultatet. Og han mener, at United skal prise sig lykkelige for at slippe fra Madrid med 1-1.

- Jeg er lidt sur. Vi fortjente ikke kun at få uafgjort. Vi var dem totalt overlegne, siger han til den spanske sportsavis Marca.

- Vi forsvarede os godt, og vi skabte chancer. Vi ramte også overliggeren to gange. Manchester United er et godt hold, og de udnyttede en fejl af os. Det var et ærgerligt mål, for vi fortjente sejren.

João Félix stod for spaniernes mål, da han allerede efter syv minutter headede hjemmeholdet i front.