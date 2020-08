Ups! Forbød Paris-trøjer - nu trækker politiet i land

Søndag aften kan Paris Saint-Germain sikre Frankrig landets kun anden Champions League-titel.

Lykkes det, vil der blive kæmpe fest i den franske hovedstad, men næppe i Marseille.

I den sydfranske havneby hader man hovedstadsklubben, og der var ballade i byen, da pariserne tirsdag aften kvalificerede sig til finalen med en sikker 3-0-sejr over tyske RB Leipzig.

Flere hundrede Olympique Marseille affyrede fyrværkeri og sang anti-PSG-sange. En person blev arresteret for at angribe en anden person, der var iført en Paris Saint-Germain-trøje.

Politiet i Marseille forbød i et dekret folk at gå i Paris Saint-Germain-trøjer i forbindelse med Champions League-finalen. Beslutningen blev mødt af kritik, og det har fået politiet til at trække dekretet tilbage. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Det fik fredag politiet i departementet Bouches-du-Rhône til at udstede et decideret forbud mod at bære Paris Saint-Germain-trøjer i området omkring den gamle havn i Marseille i forbindelse med søndagens finale.

Dekretet kom for at undgå en gentagelse af forstyrrelser af den offentlige orden, som det hed i politiets pressemeddelelse.

Selv tøj i PSG’s farver var omfattet af forbuddet, der gjaldt i tidsrummet søndag eftermiddag til mandag morgen.

Olympique Marseille-fans var ganske givet tilfredse, men beslutningen blev mødt af hård kritik, og det har fået politiet til at trække i land.

Dekret er trukket tilbage, og nu er det tilladt at iføre sig Paris-trøjen og færdes frit i området for PSG-tilhængere.

Politiet i Bouches-du-Rhône skriver på Twitter, at forbuddets eneste formål var at beskytte PSG-fans og ikke på nogen måde indskrænke deres frihed.

Politiet skriver desuden, at de vil være særligt opmærksomme på området omkring den gamle havn for at forhindre enhver form for uroligheder søndag aften.

Der var fest i Paris tirsdag nat, da finalen var i hus, men i Marseille ønsker de lokale ikke hovedstadsklubben noget godt. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Olympique Marseille er den hidtil eneste franske klub, der har vundet den fornemmeste europæiske turnering. Det skete med en finalesejr over Milan i 1993.

Paris Saint-Germain er i klubbens første Champions League-finale, hvor de skal forsøge at nedlægge tyske Bayern München.

Finalen sparkes i gang kl. 21 i Lissabon og kan naturligvis følges på ekstralbladet.dk.

