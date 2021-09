Ups! Ronaldo knockouter kontrollør

Cristiano Ronaldo var noget uheldig under opvarmningen til tirsdagens Champions League-opgør mellem BSC Young Boys og Manchester United.

Under skudtræningen sendte den portugisiske superstjerne en skævert af sted. Bolden røg forbi mål og ramte en kvindelig kontrollør i hovedet. Kontrolløren faldt til jorden og måtte tilses.

Det skriver den britiske avis The Sun.

De andre kontrollører var hurtige hen og tjekke den uheldige kontrollørs tilstand. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

Også Cristiano Ronaldo var hurtige henne for at tjekke op på kontrolløren. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

Ronaldo skyndte sig bagefter over til kontrolløren for at undskylde og tjekke, om hun var okay. Efter det viste sig, at kontrolløren ikke var kommet alvorligt til skade, vendte superstjernen tilbage på banen for at varme op til kampen.

Uheldet inden kampen virkede dog ikke til at bringe den portugisiske superstjerne ude af kurs. Ronaldo bragte nemlig Manchester United foran med 1-0 allerede efter 13 minutter.

Dermed er Cristiano Ronaldo oppe på tre mål efter sit comeback til den engelske storklub.

Portugiserens mål var dog ikke nok for Manchester United, der sensationelt tabte 1-2 til schweiziske Young Boys.