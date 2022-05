Ups! Sletter otte år gammelt tweet

Jack Grealish var hurtig til at slette et otte år gammelt tweet, hvor City-spilleren havde hyldet Real Madrid

Det var en sand mareridtsaften for Jack Grealish og resten af Manchester City-mandskabet, der onsdag var snublende tæt på at sikre sig den sidste finaleplads i Champions League, men måtte helt til sidst se sig slået af Real Madrid.

Efter kampen var der nogle frække fans, der kørte Grealish' twitter-profil igennem og fandt et tweet fra 2014, hvor englænderen havde skrevet 'Halla Madrid', som er en hyldest til det spanske mandskab.

Den engelske offensivspiller, der i sommer skiftede for godt 875 millioner kroner til Guardiolas mandskab, var lynhurtig til at slette tweetet, efter det var begyndt at blive delt på nettet.

Selvom mange morede sig over tweetet følte Grealish nok, at det var endnu et dunk i hovedet.

Den tidligere Aston Villa-stjerne brændte nemlig to gigantiske chancer ved stillingen 1-0 og kunne have strammet båndet om Real Madrid-sækken.

Se Grealish' to store chancer i videoen nederst i artiklen:

Det endte dog med et sandt mareridt, da brasilianske Rodrygo i den grad sprang op ad sækken og scorede to mål på to minutter kort før tid, hvilket tvang semifinalen ud i 2x15 minutters overtid.

Her scorede Karim Benzema på et straffespark, han selv havde tilkæmpet sig, og City endte derfor med at ryge ud i Champions League-mørket på trods af, at holdet næsten stod med begge ben i finalen, da der var spillet 87. minutter.

Real Madrid skal møde Liverpool i Champions League-finalen, der bliver spillet den 28 maj.

