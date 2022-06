Ups! Voldelige optagelser slettet

Skandalen der udspillede sig før dette års Champions League finale i Paris, har fået endnu et lag, efter det er kommet frem, at overvågningsbillederne er blevet slettet.

- Billederne er tilgængelige i syv dage, hvorefter de bliver slettet automatisk. Vi skulle have haft en bestilling, for at kunne give dem til de involverede myndigheder. Billederne er ekstremt voldsomme, siger Erwan Le Prévost, direktør for internationale relationer for det franske fodboldforbund (FFF) ifølge det franske medie RMC Sport.

Oplysningerne kom frem under en høring i det franske senat, og specielt den parisiske senator var oprørt.

- Beviser er blevet ødelagt af inkompetence, sagde David Assouline, senator fra Paris, men understregede samtidigt, at han ikke tror, at beviserne var blevet ødelagt med vilje.

Champions League finalen stod mellem spanske Real Madrid og engelske Liverpool.

De spanske fans havde ingen problemer med at finde vej til deres pladser på stadion, mens billedet hos deres engelske modstander så helt anderledes ud.

Liverpools fremmødte fans havde nemlig så store problemer med at komme ind på stadion, at kampen måtte udsættes med 35 minutter.

UEFA anklagede Liverpools fans for at møde op på stadion med falske billetter, og politiet brugte derfor peberspray mod fansene.

Det medførte store uroligheder, hvor 68 personer blev anholdt udenfor stadion, mens 238 personer havde behov for at blive tilset af en læge.

Efterfølgende gik UEFA ud, og undskyldte for de skandaløse scener, og meddelte samtidigt, at de har bestilt en uafhængig rapport, som skal afdække, hvad der gik galt før kampen.

