Utrolig bedrift - har aldrig kikset

For 30. gang i træk er Real Madrid gået videre fra gruppen i Champions League. Den spanske storklub har aldrig kikset i et gruppespil i den fornemste europæiske klubturnering

Champions League er Real Madrids turnering.

Ingen har vundet trofæet med de store ører så ofte som den spanske storklub.

Real Madrid står noteret for 13 triumfer i den fornemste europæiske klubturnering og jagter den fjortende i denne sæson.

På vejen har de sat flere rekorder, og onsdag aften nåede spanierne endnu en milepæl i Champions League.

De slog Sheriff Tiraspol 3-0 på udebane og kvalificerede sig dermed til 1/8-finalen.

At Real Madrid er videre, kan næppe kaldes nogen stor overraskelse. For de går altid videre fra gruppen.

Siden Champions Leagues indførsel i 1992 har 'Los Blancos' deltaget i turneringen 26 gange. De er gået videre fra gruppespillet hver eneste gang.

Real Madrid havde ikke de store problemer i Tiraspol onsdag aften. Foto: Sergei Gapon/Ritzau Scanpix

Dermed er de fortsat den eneste klub, der altid er gået videre.

Da de onsdag aften bookede billetten til 1/8-finalen, var det 30. gang, at de overlevede et gruppespil i Champions League.

Forklaringen på, at tallet er 30 på 26 sæsoner skyldes, at formatet i starten af årtusindet indeholdt to gruppespil, inden man ramte knockout-fasen.

Real Madrid fører Gruppe D med 12 point efter de første fem kampe. I sidste runde slås de med Inter om at komme videre som etter.

De to klubber mødes på Santiago Bernabéu i den spanske hovedstad, og med blot uafgjort vil Real Madrid vinde gruppen.