Utrolig statistik: Derfor flokkes mastodonter om 19-årige Erling

Listen af fodbold-notabiliteter, der de seneste årtier har været med til at gøre Champions League til noget af det mest spektakulære i moderne fodbold, er lang.

Fra Raúl, van Nistelrooy og Shevchenko til Ronaldo, Messi og Ibrahimovic.

Men lige nu må de alle leve med at stå i skyggen af 19-årige Erling fra Bryne i Norge.

Kometen blev tirsdag aften noteret for sin syvende scoring i denne sæsons udgave af Champions League - i fire kampe. Han har scoret i alle fire kampe denne sæon. Tre mod Genk, et mod Liverpool, to mod Napoli - og nu igen et mod Napoli.

Det er ikke bare et særsyn. Det er fuldstændig vanvittigt.

Især med tanke på hans alder - og at der er tale om hans første fire Champions League-kampe. Nogensinde. Og det er altså for Red Bull Salzburg, der nok er en velvoksen laban i østrigsk fodbold - men en miniput på den europæiske scene.

19 år og fast straffesparksskytte

Ja ja, to af målene er sat ind på straffespark. Men det begge gange mod Napoli, hvor en scoring enten har udlignet for Red Bull Salzburg - eller som i aftes, hvor nordmandens spark sendte østrigerne foran efter 11 minutter.

Og det kræver lige endnu en tilføjelse: Østrigerne, der i årevis har kæmpet for at komme ind i Champions League (ni mislykkede forsøg de seneste ti sæsoner), kommer endelig indenfor i varmen, og så sætter de gudhjælpemig en 19-årig til at sparke straffespark!

Ifølge norsk TV 2's ekspert, Jesper Mathiesen, er der dog ingen grund til at panikke over det. Angiveligt misbrugte Braut Håland et straffespark, da han var U16-spiller. Siden har han scoret på 26 spark i træk!

Et blik kastet ud over listen over målscorere i Champions League-historien (der som bekendt går tilbage til efteråret 1992) fortæller, at der har været enkelte andre spillere, der har præsteret at score i deres fire første kampe. Det drejer sig om Zé Carlos, Alessandro Del Piero og Diego Costa.

Zé Carlos var 27 år, Del Piero 20 og Costa 25 - og så spillede de for væsentligt større klubber (FC Porto, Juventus og Atlético Madrid). Men ingen teenager har scoret i sine fire første kampe - og ingen teenager har scoret så mange mål.

Erling Braut Håland scorer for Salzburg på Anfield og ryster de forsvarende mestre fra Liverpool, der dog ender med at vinde kampen 4-3. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Kylian Mbappé tangerede i 2016/17-sæsonen Raúls teenager-rekord med seks mål som teenager i turneringen. Men det er altså nu overgået.

'Vi kender branchen'

Statistikere har efter kampen tirsdag regnet ud, at Braut Håland er noteret for 11 afslutninger i de fire kampe, hvoraf de ni har ramt kassen. Syv af dem er altså gået ind.

Næste mål må være at tangere Diego Costa, der scorede i sine fem første CL-kampe i efteråret 2013.

De mange mål har allerede fået rygtesmede, agenter, journalister og storklubber på snart sagt hele det europæiske kontinent til at rømme sig. Og hvad har Red Bull Salzburg gjort? Tja, ikke noget endnu officielt. Men der er nok givet et eller flere håndslag i klubbens ledelse på, at unge Håland ikke bliver solgt for småpenge.

Red Bull Salzburgs sportsdirektør, 42-årige Christopher Freund, lod umiddelbart efter kampen mod Napoli norske Verdens Gang vide, at det ikke er godt at vide, hvad fremtiden bringer.

- Han er en fantastisk fyr. Han træner meget hårdt, er altid positiv og har meget energi. Det er en utrolig udvikling for en ungspiller.

- Han er for tiden i Salzburg og forhåbentlig også de kommende måneder. Samtidig kender vi branchen, sagde han til det norske medie og antydede dermed, at man ikke skal blive forundret, hvis der tikker et tilpas højt og vanvittigt bud ind fra en af mastodonterne i England, Spanien eller Italien.

De mange mål til trods halter østrigerne gevaldigt i Champions League - fire point efter Napoli på andenpladsen. Skal Red Bull Salzburg videre i turneringen, kræver det sejre over Genk på udebane og Liverpool hjemme, mens Napoli med sejr hjemme mod Genk i sidste runde kan spille sig videre.

Forrygende statistik på tværs af turneringer

Og inden du smutter, så skal du ikke snydes for den aktuelle status for Erling Braut Håland i østrigsk fodbold denne sæson:

Pokalturneringen, ÖFB-Cup: To kampe - fire mål.

Ligaen, Bundesliga: 11 kampe - 12 mål.

Samlet foreløbig denne sæson: 17 kampe - 23 mål.

