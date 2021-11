Vantro Laudrup: - Hvordan?

På forhånd havde Benfica nok solgt en udekamp på Camp Nou for et enkelt point, men følelsen må alligevel være, at man smed to væk tirsdag aften.

Jorge Jesus' tropper holdt stand mod Xavis ditto i mere end 90 minutter, og da Barcelona i overtiden satsede hele butikken for at få den forløsende scoring, slog Benfica kontra.

Den schweiziske angriber Haris Seferovic endte alene med Marc-Andre ter Stegen, vippede elegant bolden over keeperen, inden han sparkede bolden forbi det tomme mål.

Haris Seferovic gjorde alt rigtigt - indtil han sparkede forbi. Foto: NACHO DOCE/Ritzau Scanpix

Og det gjorde ondt på indskifteren. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

Det havde Michael Laudrup ualmindeligt svært ved at forstå i den danske kommentatorboks, hvor han sammen med Niels Christian Frederiksen kommenterede kampen for TV3+.

- Hvordan kan han sparke den ved siden af?, lød det forbløffet fra Michael Laudrup, der måtte snuppe en del sekunders tænkepause, inden han smågrinende analyserede situationen.

- Jeg sidder og griner lidt over Jesus, træneren dér, for jeg tænker bare på ham spilleren der. Hvis Barcelona scorer nu, så ved jeg ikke, hvad der sker. Han flår hovedet af ham, lød det spøgende fra Michael Laudrup om den karismatiske og til tider udfarende træner.

Jorge Jesus var lige så chokeret som Michael Laudrup og gik faktisk på knæ i regnen, da Seferovic sparkede forbi. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Barcelona scorede dog ikke på det efterfølgende hjørnespark og måtte 'nøjes' med 0-0. Det betyder, at den catalonske storklub er pisket til sejr ude mod Bayern München i sidste spillerunde, hvis Benfica som forventet slår Dynamo Kiev hjemme i Portugal.

Xavi kan trøste sig med, at tyskerne er sikre på førstepladsen allerede inden kampen, men uafgjort vil ikke være nok for Barcelona, fordi de i så fald vil ende á point med Benfica, som er bedst indbyrdes efter 3-0-sejren i første møde.

