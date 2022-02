Vanvid i Paris: Afgjort til allersidst

To af verdens største klubber krydsede klinger tirsdag aften i det første af to opgør i 1/8-finalen af Champions League. Kylian Mbappé afgjorde det til sidst i en kamp, hvor Thibaut Courtois storspillede

Det var svært at få et overblik over antallet af verdensstjerner på Parc des Princes, da Champions League-hymnen atter lød i den franske hovedstad tirsdag aften.

PSG og Real Madrid mødtes i den første af to 1/8-finaleopgør i verdens fineste klubturnering, og tilskuerne fik masser af underholdning for pengene.

Hjemmeholdet dominerede hele forestillingen, og de spanske gæster skulle prise sig lykkelige over, at de havde Thibaut Courtois mellem stængerne. Han diskede op med stribevis af akrobatiske redninger og pillede et straffespark fra Lionel Messi.

Men til allersidst scorede PSG's Kylian Mbappé til 1-0, og det fik stadion til at eksplodere.

Profiler tilbage

Allerede inden dommer Daniele Orsato fløjtede opgøret i gang, var der store historier at spotte i mandskabernes startopstillinger.

Spydspidsen Karim Benzema var tilbage for madrilenerne. Det samme var parisernes Neymar, omend han havde taget plads på bænken. Men stjernestøv var der stadig masser af. Lionel Messi dannede fronttrio med Angel Dí Maria og Kylian Mbappé.

Hjemmeholdet satte sig på spillet fra start.

Mbappé og Messi udfordrede et hav af gange, og det resulterede i store muligheder, der bare lige manglede det sidste for at gå i rusen. Real Madrid gjorde i løbet af de første 45 minutter ikke meget væsen af sig.

Kort før pausen dummede Casemiro sig og fik en advarsel, hvilket betyder, at han må se med fra sidelinjen i returopgøret.

Artiklen fortsætter under billedet..

Casemiro i infight med Leandro Paredes. Foto: Alain Jocard/Ritzau Scanpix

Courtois var en mur

I de første minutter af anden halvleg var PSG over det hele. og de blåklædte tabte ikke en eneste duel. Det var kun på grund af en storspillende Thibaut Courtois, at de ikke kom foran.

Og hans færdigheder satte den belgiske landsholdsmålmand en tyk streg under få minutter efter, da han pillede et straffespark, der blev sendt afsted af Lionel Messi.

Artiklen fortsætter under billedet..

Courtois bliver tiljublet efter redningen. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Med lidt over et kvarter tilbage gjorde Neymar comeback efter den skade, der har holdt ham ude siden november.

Men det var Mbappé, der stjal showet til allersidst, da han satte et afgørende søm i kisten i tre minutters overtid.

Andetsteds sikrede Manchester City sig et fremragende udgangspunkt i Lissabon. Sporting løb ind i en decideret øretæve, og englænderne kunne rejse hjem med en storsejr på 5-0.

