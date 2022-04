Vanvittig gyser: Drømmen knust til sidst

Chelsea havde kurs mod et mirakuløs comeback i Madrid, men bagud 0-3 vågnede værterne op til dåd i tide og sikrede sig videre avancement efter en gyser, der gik i forlængelse. Real Madrid er klar til semifinalen med en sammenlagt sejr på 5-4

Gang på gang er Real Madrid blevet dømt ude af Champions League for så at levere et comeback og holde liv i den europæiske drøm.

Man skal aldrig afskrive dem, har det lydt igen og igen.

Det er en forbandelse for modstanderne, men en berigelse for det neutrale fodboldpublikum.

For selvfølgelig kan Chelsea tillade sig at være skuffede efter tirsdagens formidable præstation, hvor London-klubben nær havde givet madrilenerne deres egen medicin.

Mod alle odds havde de kæmpet sig tilbage på omgangshøjde trods et 1-3-nederlag i London forrige uge.

Og efter 75 minutter var gæsterne sågar foran 3-0 i den spanske hovedstad. Kursen var på mirakuløs vis sat mod semifinalen.

Mason Mount bragte gæsterne i front efter et kvarter. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

De havde grebet teten fra første fløjt og fået drømmestarten med Mason Mounts tidligere scoring.

De fastholdt snuden i sporet og lugtede blod, da Antonio Rüdiger pandede dem på 2-0 kort inde i anden halvleg.

Og de lignede for alvor en flok kommende Champions League-vinderne, da Timo Werner sendte bolden i kassen til 3-0 efter et par tålmodige træk i straffesparksfeltet.

Men som så ofte før trådte Real Madrid-stjernernei karakter, da der var allermest brug for det. De havde dygtigheden, men også heldet, da gildet skulle gøres op.

Spørg bare Marcos Alonso.

Marcos Alonso ærgrer sig i Madrid, og det havde backen god grund til. Han scorede et drømmemål, som blev annulleret for hånd på bolden. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Med til historien om gæsternes dominans og hårde skæbne hører nemlig også, at backens tordendrøn, som endte i det ene målhjørne, blev annulleret efter en VAR-dom.

Det gjorde Rodrygos træffer ikke, da brasilianeren reducerede til 1-3 med ti minutter tilbage af den ordinære tid.

Pludselig var det helt lige sammenlagt, og så måtte der hentes mere krudt til festfyrværkeriet, der skulle i forlængelse.

Rodrygo sparkede liv i Real Madrids håb om et comeback, og Karim Benzema sørgede for avancement til allersidst. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Her var der store chancer i begge ender, men kun skarphed hos Karim Benzema, som scorede med hovedet til slutresultatet 2-3.

Real Madrid-legenden endte dermed nok engang som den store helt og forvandlede sin egen præstation fra svag til afgørende.

Ham må man aldrig afskrive.

Ligesom man aldrig må afskrive Real Madrid.