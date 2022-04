Vanvittig målfest

Der var lagt op til et kamp fra fodboldens øverste hylde, da Manchester City og Real Madrid krydsede klinger i den første af to semifinale-opgør i Champions League.

Og god fodbold fik vi i den grad.

Underholdningen var i hvert fald i top på Etihad Stadium, og kampen endte 4-3 til hjemmeholdet i en medrivende affære, hvor angrebsspillet var noget bedre end forsvarsspillet.

Real Madrid skal derfor ud og jagte en sejr, når City besøger Bernabeu i næste uge.

Lynstart

De lyseblå fra Manchester startede som lyn og torden og skulle ikke engang bruge to minutter før bolden lå bag Thibaut Courtois i Madrid-målet.

Et fremragende indlæg fra Riyad Mahrez blev mødt af en flyvende Kevin De Bruyne, der kunne pande bolden ind til 1-0.

Godt ni minutter senere lå bolden endnu engang bag Courtois.

Et skarpt indlæg fra Kevin De Bruyne blev mødt af brasilianske Gabriel Jesus, der lidt heldigt fik vendt rundt om David Alaba, og sikkert kunne sparke bolden i nettet.

Gabriel Jesus kunne ligesom i weekenden lave sin signatur jubelscene. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Los Blancos fik efter den skrækkelige start bedre styr på defensiven, og da Karim Benzema på smuk vis flugtede et indlæg fra Ferland Mendy i nettet, var kampen pludselig helt åben igen.

Målorgie

Anden halvleg startede på mange måder ligesom første halvleg med et hurtigt City-mål, da Phil Foden efter 53 minutters spil headede bolden ind til 3-1.

Der skulle dog kun gå to minutter før Vinicius Junior på ny bragte Real Madrid tilbage i kampen efter et fremragende solotogt.

Vinicius Junior førte bolden fra egen halvdel hele vejen ned til Citys felt, før han satte bolden ind bag Ederson. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Real Madrid blev dog ved med at være i gavehumør defensivt, hvilket Bernardo Silva efter 74 minutter udnyttede og kanonerede bolden ind i kassen til 4-2.

Den franske måltyv Benzema ville ikke finde sig i at tabe med to, og angriberen satte iskoldt et straffespark ind bag Ederson efter et sandt 'Panenka-chip'

Der blev ikke scoret flere mål i de sidste ti minutter, og Manchester City kan dermed tage til Bernabeu med en spinkel føring på et enkelt mål, efter sejren på 4-3.

