Vanvittig straffe-statistik

Det lykkedes ikke Barcelona at vende 1-4 fra den første kamp mod Paris Saint-Germain til samlet sejr i Champions League-1/8-finalen onsdag aften.

Men havde Lionel Messi scoret på det straffespark, som han brændte lige før pausen, så var momentum nok skiftet en anelse.

Madrid-avisen Marca har dykket ned i Barcelonas straffesparksstatistik, og den er ret så bemærkelsesværdig.

- Catalanerne har misset seks af 15 straffespark i denne sæson, hvilket svarer til 40 procent, skriver Madrid-avisen.

I ligaen har Martin Braithwaite misset mod Eibar og Antoine Griezmann brændt mod Real Betis, og så har Lionel Messi også kikset mod Valencia, mens der er scoret på tre spark.

I pokalturneringen har Barcelona fået to straffespark, og begge er brændt. Ousmane Dembele og Miralem Pjanic missede begge fra 11 meter mod Cornella.

Barcelona er ude af Champions League, selvom de har fået straffespark i syv af otte kampe. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Og så er der Champions League. Her var det første gang i sæsonen, at Barcelona missede, og det er ellers ikke fordi, at de har manglet spark fra 11 meter.

Barcelona har således fået straffespark i syv af otte af sæsonens Champions League-kampe, hvilket også må siges at være en helt vild statistik.

Både Martin Braithwaite og Ousmane Dembele scorede på deres spark, mens Lionel Messi scorede mod både Ferencvaros, Juventus, Dynamo Kiev og Paris SG - og faktisk lavede Messi fire af sine fem mål i turneringen på straffe.

Den gik ikke mod PSG onsdag aften, selvom Messi ifølge tyske Transfermarkt kunne have scoret sit mål nummer 100 på straffespark i karrieren.

Tidligere er det blevet til 99 mål, men også 28 brændte spark. I denne sæson var det Messis andet brændte spark, og han jagter dermed de negative rekorder fra 17/18, 15/16 og 14/15, hvor han missede fire spark i hver sæson.

I den anden ende bliver der ikke dømt så mange straffespark, og catalanernes tyske målmand Marc-André ter Stegen har heller ikke sin styrke her. Da han reddede mod Sevilla i sidste uge, var det således hans første strafferedning på Camp Nou siden september 2016 mod Celtic.

- Wilczek bør starte inde

FCM snupper ungt Brøndby-talent

Vildt forslag: Transfer-regler skal ændres