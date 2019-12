Vanvittigt CL-comeback: Videre efter skræk-start

Atalanta vandt 3-0 ude over Shakhtar Donetsk, og takket være Citys sejr over Dinamo Zagreb kravlede italienerne fra sidstepladsen op som nummer to i gruppen.

Det til trods for, at italienerne har haft en skrækkelig indledning på gruppespillet. Bergamo-klubben gjorde sin entré i turneringen med tre nederlag i de tre første kampe - og en målscore på 2-11!

Men det er nok glemt i den italienske klub, der sikrede sig avancement uden Simon Kjær i truppen.

Den danske landsholdsanfører kan dog glæde sig over, at han nu kan se frem til europæisk fodbold på allerøverste hylde til næste år.

Det kan han især takke trioen Timothy Castagne, Mario Pasalic og Robin Gosens for. De tre stod for scoringerne, som knækkede de ukrainske værter.

Shakhtar Donetsk skal nu i stedet optræde i Europa League som en sølle trøst, mens Dinamo Zagreb trak sorteper i det tætte kapløb om videre avancement.

I den kroatiske hovedstad kom City ellers skidt fra start mod Dinamo.

Efter blot ti minutter bragte hjemmeholdet sig foran med 1-0 på en fremragende helflugter af Dani Olmo.

Men derefter viste Gabriel Jesus målnæsen for City med tre scoringer i træk. De seneste 14 mål af Gabriel Jesus er i øvrigt alle lavet på udebane.

Gabriel Jesus udlignede til 1-1 efter 34 minutter på et hovedstød efter et indlæg fra Riyad Mahrez.

Det var Dinamo Zagreb-spillerne og især anfører Arijan Ademi ikke tilfredse med, da en af hjemmeholdets spillere lå skadet på græsset.

Første halvleg bød også på en kontroversiel episode, da Zagreb-spilleren Amer Gojak plantede en albue i hovedet på Citys Rodri.

Den blev set igennem af VAR, men videodommeren mente ikke, at det var en forseelse til rødt kort, hvilket man kan undre sig over.

I anden halvleg scorede Gabriel Jesus to kasser mere, og så var den kamp afgjort, inden Phil Foden cementerede sejren med målet til slutresultatet 4-1.

