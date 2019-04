Vanvittigt målorgie: CL-kamp endte i VAR-drama

Tottenham er klar til semifinalebrag mod Ajax i Champions League efter en eksplosion af et returmøde i kvartfinalen mod Manchester City.

Efter en bizar første halvleg, hvor målene haglede ind, og et drama i anden halvleg vandt City 4-3, men 4-4 samlet i returmødet sendte Tottenham videre på reglen om udebanemål efter en annulleret scoring til City i overtiden.

Det sluttede som et helt uhørt drama, og det blev indledt næsten vildere, som var det hele et boksebrag i Manchester, hvor sværvægtere tæver løs på hinanden.

Efter fire minutter var City inde i varmen med et mål og efter ti minutter helt nede i kulkælderen med et krav om at score tre gange.

Efter 21 minutter var de to af målene så leveret i en næsten uvirkelig indledning på kampen, som havde begge hold fået sprøjtet benzin i blodet.

City førte 3-2 efter 21 minutter.

Dramaet blev skudt i gang efter fire minutter, da Raheem Sterling krøllede bolden i mål til 1-0.

Så slog Tottenhams Son Heung-min til for første gang og udlignede, inden Son igen tre minutter efter drejede bolden i mål på Christian Eriksens oplæg til 2-1. Det holdt et minut.

Bernardo Silva afsluttede for City. Danny Rose rettede bolden af, og den snød Tottenham-keeper Hugo Lloris.

2-2. 11 minutter spillet, men så var der også lidt ro på. I 11 minutter.

Gæsterne dækkede ikke op, og Kevin De Bruyne sendte bolden klinisk ind i feltet, hvor Sterling med sit andet mål i kampen øgede til 3-2.

21 minutter spillet og alle mand tilbage til udgangspunktet. City jagtede stadig en nødvendig scoring, og Tottenham var presset.

Moussa Sissoko blev skadet og måtte udskiftes, men pludselig tordnede Son bolden lige forbi den fjerneste stolpe efter et stigende City-pres.

Presset fortsatte fra anden halvlegs start. Lloris var på overarbejde, og City sad på alt.

Sergio Agüero tordnede bolden i mål til 4-2 efter en time, men den rutinerede spanier Llorente fik reduceret til 3-4, efter at video havde overbevist dommeren om, at han scorede med hoften i det 73. minut.

City indledte en offensiv og slog løs på alt, som var det sidste omgang i en blodig boksekamp. Tottenham tog imod i tovene med bussen parkeret.

I overtiden fejlede Eriksen så, og Sterling hamrede bolden i nettet til 5-3 for blot at erfare, at video viste offside i situationen.

- Jeg tror, at jeg er Jordens lykkeligste mand lige nu. Jeg var sikker på, at min fejl førte til scoring, men var lettet, da kendelsen for offside kom, sagde Christian Eriksen efter kampen.

Efter den kendelse blev Tottenham nærmest genoplivet og sled sig til sidste fløjt, mens City måtte vinke farvel til muligheden for fire titler i sæsonen.

