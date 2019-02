VAR-behar: Videohjælp ikke nok for Juventus

Så travlt har han formentlig aldrig haft på et åbent hus-arrangement i Berlin, 37-årige Felix Zwayer. Men på Wanda Metropolitano måtte han spæne rundt mellem kunderne og nærmest trække vejret gennem sin fløjte.

Jo, den tyske ejendomsmægler havde nok at se til fra starten af det intense opgør mellem Atletico Madrid og Juventus, hvor der blev givet og taget indenfor de stramme, taktiske bånd, som Diego Simeone og Massimo Allegri som ventet havde iført deres mandskaber.

Med gnistrende nærkampe følger også masser af frispark, lidende spillere i græsset og syndere, der med Oscar-lignende præstationer forsøger at overbevise dommeren om deres uskyld.

Diego Costa puster sig op foran Felix Zwayer men undgår ikke det gule kort. Foto: Ritzau Scanpix

Zwayer drønede rundt som en VW-dieselmotor, og i det syvende minut stak han det første gule kort i næsen på Diego Costa, der netop er vendt tilbage efter en skadespause, og som derme pådrog sig karantæne. En skæbne, der lidt senere også overgik holdkammeraten Thomas Partey.

Med mange forsvarere og færre angribere i begge ender lå det i luften, at dødbolde var vigtige, og Zwayer dømte to frispark i første halvleg.

Det første tog Ronaldo sig af fra 26-27 meter. Jan Oblak fik hverfet det hårde skud til hjørne.

Costa er i græsset, og Zwayer dømmer i første omgang straffespark. VAR fik korrigeret. Foto: Ritzau Scanpix

Det næste skulle egentlig have været et straffespark, for da De Sciglio havde nedlagt Costa på kanten af feltet, pegede Zwayer ind på pletten. VAR hjalp ham til at konvertere til frispark, og det pumpede Antoine Griezmann friskt mod det korte hjørne, hvor Juve-keeper Szczesny dog var vågen.

Felix Zwayer venter på VAR. Foto: Ritzau Scanpix

Efter hver to forgæves finalebesøg indenfor de seneste fem sæsoner er både Atletico og Juventus sultne efter at tage sidste skridt, og Costa burde have givet værterne et godt udgangspunkt, da Griezmann kort efter pausen spillede ham lækkert fri i dybden.

Den lidt kamprustne forward fik godt nok holdt Leonardo Bonucci bag sig i løbeduellen, men han overplacerede sin afslutning med indersiden.

Diego Costa ærgrer sig. Kort efter blev han skiftet ud med Alvaro Morata. Foto: Ritzau Scanpix

To minutter senere lobbede Griezmann på overliggeren og sendte de 68.000 tilskuere op i højeste, verbale leje.

Antoine Griezmann ærgrer sig. Foto: Ritzau Scanpix

Og der blev de. På de kanter kan de nemlig godt sætte pris på et fortættet kampbillede, mål eller ej.Efter hver to forgæves finalebesøg indenfor de seneste fem sæsoner er både Atletico og Juventus sultne efter at tage sidste skridt, og Costa burde have givet værterne et godt udgangspunkt, da Griezmann kort efter pausen spillede ham lækkert fri i dybden.

Så kom dommeren igen i centrum. I et par minutter endda. Netop indskiftede Alvaro Morata, der i 2015 spillede CL-finale for Juventus, steg til vejrs og headede Atletico foran, men Zwayer ville se video, ville han. VAR bekræftede, at Morata skabte sig plads ved at skubbe Giorgio Chiellini i ryggen.

Gimenez jubler efter sin forløsende scoring. Foto: Ritzau Scanpix

Italienerne tryglede uden held om VAR, da Gimenez i det 78. minut sendte bolden fladt i kassen, og der var heller ingen videohjælp, da hans forsvarsmakker Godin fem minutter senere øgede til 2-0.

En sidste Juventus-offensiv efter et livgivende udebanemål var forgæves, så sådan stod det også, da Zwayer fløjtede for sidste gang.

Se også: Hjerteoperation koster Juventus-stjerne en måneds pause

Se også: Forgyldt forlængelse: Nu er han klubbens bedst betalte

Se også: Afslører nu: Chelsea ville ikke slippe Andreas