VAR-celona: Blodig Messi sænkede United

Et fornemt oplæg fra Lionel Messi og hjælp fra VAR leverede det ene mål, Barcelona skulle bruge for at trække sig sejrrigt ud af Champions League-kvartfinalen mod Manchester United med en 1-0-sejr

Fodbold er et simpelt spil. 22 mand jagter en bold i 90 minutter, og når Lionel Messi deltager, leverer han altid noget genialt.

Godt nok tog Manchester United sig hårdt af den vævre argentiner, der undervejs fik en blodtud leveret af United-spilleren Chris Smalling. Men Messi var alligevel kampafgørende som så mange gange før i den første kvartfinale mellem de to mandskaber.

Det var han allerede efter 12 minutter.

Lionel Messi fik en på sinkadusen, men kunne alligevel smile til sidst. Foto: Ritzau Scanpix

Lionel Messi fik bolden i dybden, vendte rundt, kunne ikke selv afslutte og sendte så i stedet bolden i hovedet på Luis Suarez med en fiks aflevering. Suarez kunne kraftfuldt heade bolden i mål.

I første omgang blev scoringen dog annulleret. Linjedommeren sagde nej til målet på grund af offside, men det ændrede sig hurtigt.

For der var ikke skyggen af offside. Tv-billederne viste en helt anden virkelighed, og så kunne Barcelona bringe sig i front, efter dommeren brugte VAR-systemet til at godkende målet. Dog var det United-forsvareren Luke Shaw, der blev noteret for et selvmål, da han snittede bolden undervejs.

Tom tango

Barcelona skulle prise sig lykkelig for Messis lille genialitet, for der var ikke meget at skyde med fra den ellers normalt så flamboyante fodbold-værktøjskasse.

United kom lidt mere på bolden efter målet, lidt mere ind i kampen, de blev lidt farligere. Barcelona tabte mange dumme bolde midt på banen, og det gav englænderne et nyt, overraskende liv i et opgør, der kunne være lukket og slukket længe inden pausen.

Men blev det til store chancer? Næh, egentlig ikke. Lurede Barcelona på en hurtig kontrascoring? Ja, det kan du tro. Stiller denne skribent sig flere spørgsmål i resten af artiklen? Det kan ikke udelukkes.

Under alle omstændigheder udviklede opgøret sig til en uskøn tango, hvor ingen for alvor bød op til dans. Barcelona tog i sidste ende sejren, mens United modvilligt måtte følge med strømmen.

Alt imens Messi var kampafgørende i Manchester, driblede rivalen Cristiano Ronaldo rundt i Amsterdam med Juventus, der besøgte hjemmeholdet Ajax i den anden af onsdagens kvartfinaler.

Her kom portugiseren på tavlen i slutningen af anden halvleg. Men det hele sluttede 1-1 efter en udligning af stortalentet David Neres.

Der er returopgør for begge kvartfinaler 16. april i henholdsvis Barcelona og Torino.

