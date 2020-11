Var det en sviner til Eriksen?

Inters cheftræner, Antonio Conte, brugte kun tre af sine fem indskifninger, da Inter tabte 2-3 på udebane til Real Madrid i Champions League tirsdag aften.

Det blev han bedt om at forklare på lørdagens pressemøde forud for søndagens Serie A-kamp mod Atalanta.

En forklaring, der næppe bekommer Christian Eriksen særligt vel.

- Skiftede jeg kun tre spillere mod Real Madrid? Heldigvis gjorde Zidane det samme, ellers ville jeg have været skør. For at lave fem udskiftninger, skal man have spillerne til rådighed. Vi havde seks positive (covid-19-test, red.), to skader og nu også Lukaku, lød det fra Antonio Conte ifølge flere italienske medier heriblandt TuttoSport.

En besynderlig kommentar, med tanke på at blandt andre Christian Eriksen sad på bænken hele kampen - i øvrigt sammen med fem andre markspillere.

Danskeren var dermed til rådighed i kampen, men åbenbart ikke fundet værdig af Conte til at blive sendt i aktion. End ikke de sidste ti minutter, hvor Inter jagtede udligningen til 3-3. Her var det i stedet Radjo Nainggolan, der blev sendt på banen i stedet for Arturo Vidal.

På grund af det tætte kampprogram må klubberne i denne sæson skifte fem spillere ind i stedet for de traditionelle tre i Champions League.

Christian Eriksen kan kun håbe på mere spilletid mod Atalanta, end han fik mod Real Madrid i tirsdags. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Kommentaren føjer naturligvis yderligere tvivl om Antonio Contes tillid til Christian Eriksen, der slet ikke har fået succes i det italienske siden skiftet fra Tottenham i januar.

Antonio Conte begynder også så småt at kunne mærke presset fra omgivelserne. Inter er efter seks kampe nummer seks i Serie A. Fem point efter bysbørnene fra AC Milan. Contes tropper gæster Atalanta søndag klokken 15.

