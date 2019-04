VAR-skandale i CL-gyser: Dommeren fik forkerte tv-billeder

Dommeren fik i VAR-afgørelsen ikke lov at se klippet, der beviser, at Champions League-kvartfinalen blev afgjort med armen

VAR blev afgørende, da Tottenham slog Manchester City ud i Champions League-kvartfinalen efter et gigantisk drama.

Til sidst blev Raheem Sterlings 5-3-mål i overtiden annulleret, fordi VAR kaldte Sergio Agüero offside, og kort inden da blev Fernando Llorentes 3-4-mål godkendt efter VAR-gennemgang, da det ikke kunne bevises, at den spanske angriber ramte bolden med armen.

Nu viser det sig imidlertid, at sidstnævnte mål, der afgjorde kampen, nok alligevel burde være annulleret.

Daily Mail fortæller nemlig, at der var en enkelt tv-vinkel, som dommer Cuneyt Cakir ikke kom til at se på VAR-skærmen, og denne vinkel afslører tydeligt, at Llorente faktisk ramte bolden med armen, inden den røg ned på låret og i mål.

Du kan se tv-klippet, som dommeren ikke så i sin VAR-gennemgang, LIGE HER.

Llorentes 3-4-mål endte med at blive afgørende, da Tottenham med samlet 4-4 spillede sig videre på reglen om flest udebanemål.

Cuney Cakir viser VAR-tegnet. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Llorentes mål endte med at blive godkendt - måske fordi Cakir aldrig fik den tydelige arm-vinkel. Foto: Anthony Devlin/Ritzau Scanpix

Efter kampen var City-manager Josep Guardiola heller ikke helt tilfreds.

- Jeg støtter VAR, men fra én vinkel, der er Llorentes mål scoret med hånden. Jeg er for fair afgørelser. Dommeren må hjælpes, sagde Guardiola efter kampen.

Efter kampen diskuterede alverdens eksperter, om der var arm på bolden.

Tidligere landsholdsspiller Rio Ferdinand var en af dem, der mente, at målet burde annulleres.

- Se på huden på hans arm. Den bevæger sig. Jeg siger bare, at bolden rammer armen, og så er det op til dommeren at vurdere, om der er straffe, sagde Ferdinand.

Mens tidligere landstræner Glen Hoddle argumenterede for, at bolden ikke ramte armen.

- Hvis bolden havde ramt armen, så var den ikke gået ind med den power. Den rammer hans hofte, sagde Hoddle.

Uanset hvad den usete tv-vinkel nu viser, så står det klart, at Manchester City er ude af Champions League, mens Tottenham møder Ajax i den ene af de kommende Champions League-semifinaler, hvor Barcelona og Liverpool mødes i den anden.

