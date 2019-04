'Verdens bedste' latterliggjort: - Pinligt

- Han er den bedste i verden. Jeg har sagt det mange gange, sagde Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i januar, da De Røde Djævle lige havde slået Tottenham på Wembley.

Men det kan være, at nordmanden har lyst til at revurdere den opfattelse efter holdets kamp mod Barcelona. Her var det ikke sjovt at være David de Gea, Solskjær eller nogen anden med United-emblem på brystet.

Den spanske landsholdsmålmand blev nemlig gennemhullet af Lionel Messi og Philippe Coutinho i en 3-0-opvisning.

Særligt Messis andet mål fik han meget kritik for, efter bolden på underlig vis smuttede under ham.

- Det andet mål var pinligt, skriver The Mirror.

Hos Daily Mail scorer spanieren 4,5 på deres skala, som går op til ti.

- Forfærdelig fejl ved andet mål, skriver de og konstaterer, at han ikke spiller op til sit bedste i denne sæson.

Den var ikke god ... Foto: Ritzau Scanpix

Manchester Evening News, som følger klubben tæt, giver ham karakteren to - kun undergået af anfører Ashley Young, som også spillede en horribel kamp. Om de Gea skriver de:

- Fik på en eller anden måde reddet Sergi Robertos forsøg, men dræbte så kampen med sit tynde målmandsspil. Hans fejl mod Messi gav mindelser om Massimo Taibi.

Taibi kom til United i 1999, men den italienske målmand var så ufatteligt ringe, at han blev sendt videre efter få kampe. Han nåede dog at få tilnavnet 'Den blinde venezianer'. Ikke ligefrem en mand, man vil sammenlignes med.

Solskjær agter de gea højt, men Barcelona-kampen er lige til glemmebogen. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet for at kritisere sin keeper, rettede manager Solskjær blikket mod modstanderen i sin evaluering.

- Det her Barcelona-hold er på det niveau, hvor vi ønsker at komme. Vi ved, at vi kan nå det, men vi har en masse arbejde at gøre, hvis vi ønsker at få Manchester United tilbage til sit sande niveau. Vi ved, at det er Barcelona, vi skal udfordre.

De Gea har kun mødt Barcelona på Camp Nou en gang før, og dengang blev det såmænd også 3-0.

Det var til gengæld første gang i sin tid som Manchester United-keeper, at han tre gange blev overlistet uden for feltet.

Barcelona står nu i semifinalen, hvor de formentlig skal op mod Liverpool, med mindre Porto overrasker onsdag aften.

