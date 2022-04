- Vi giver aldrig op

Real Madrid flirtede med et exit fra Champions League mod Chelsea, men det lykkedes til sidst for det spanske storhold at kæmpe sig i semifinalen med en samlet 5-4-sejr.

Til trods for en spansk sejr på 3-1 for en uge siden i London, så fik Chelsea kæmpet sig tilbage i returkampen på Bernabeu og førte med 3-0 med et kvarter tilbage.

Rodrygo holdt i første omgang liv i håbet om avancement, da han reducerede til 1-3 og tvang duellen ud i overtid, hvor Karim Benzema scorede det afgørende mål for Real Madrid.

Efter en dramatisk aften var der lettelse at spore hos Real Madrid-spillerne.

- Det vigtigste er, at vi er videre til næste runde, siger forsvarsspilleren Nacho ifølge Uefa.com til tv-stationen Movistar.

- Det er sandt, at vi har meget at forbedre, især i begyndelsen af kampen, men sådan er det altså bare med Real Madrid - vi bliver lært fra en tidlig alder, at vi aldrig må give op, siger han.

Nacho fortæller, at der formentlig var mange, der har tvivlet på spanierne undervejs i kampen mod Chelsea, der var nærmest altdominerende på Bernabeu.

- Men klubbens dna er at kæmpe til det sidste, konstaterer han.

Midtbanespilleren Luka Modric, der lagde op til den vigtige 1-3-reducering med en kælen yderside til Rodrygo, var også lettet efter kampen.

- Det er utroligt, og svært for mig at beskrive den her kamp. Vi hang i laser, indtil vi fik scoret det mål, siger kroaten ifølge uefa.com til BT Sport.