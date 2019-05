AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Man skulle nok have været til stede ved fødslen af sønnen Alfred sidste sommer for at se et bredere smil på Christian Eriksen end det, fynboen præsenterede, da han omsider dukkede op af omklædningsrummet onsdag aften på Johan Cruijff Arena.

Her havde den danske stjerne fejret helt igennem sammen med holdkammeraterne fra Tottenham, der forinden på 45 minutter havde vendt en samlet Ajax-føring på 3-0 efter endnu et historisk CL-comeback takket være Lucas Mouras ægte hattrick.

Nu venter Liverpool i den finale, der står øverst på alle spilleres ønskeliste.

- Det er helt vildt. Det er noget, vi har drømt om med alt, vi har været igennem i hele Champions League-sæsonen. Vi er kommet bagfra hele vejen. Først i gruppen, hvor vi var langt bagefter, og så fik vi vendt det til sidst mod City med tak til VAR, jubler Eriksen, der ikke er bleg for at indrømme, at Spurs i den grad har haft de små marginaler med sig.

- I dag er vi bagud med to og går alligevel videre med tre mål. Så kan vi ikke sige andet end, at vi har været skideheldige, og det tager vi med til finalen, siger han og erkender, at Tottenham-spillerne var på vej til at kaste håndklædet efter første halvleg.

- Vi havde afskrevet det mentalt ved 2-0, og det tror jeg også, at mange aviser havde, for der var rigtig langt til at score tre gange.

Efter pausen kom der så ny spænding med de første Moura-mål.

Men det lignede alligevel game over, da Jan Vertonghen kort før tid misbrugte det, som alle troede, var den sidste chance.

- Da Jan header på overliggeren, tænker jeg, at nu er den smuttet. Men så havner den for fødderne af Lucas, og det var den rigtig spiller, fordi han allerede havde lavet to. Det var perfekt timing. En ren fornøjelse, men undskyld til Ajax, lyder det fra sejrherren til de slagne venner fra gamle dage.

- Det må være hårdt at være foran og kunne gå videre med en uafgjort. Det gør ondt på dem, men det var dejligt for os, siger han

Den dramatiske afslutning betyder, at Christian Eriksen nu får lov til at prøve noget, han hidtil kun har fulgt på afstand.

- Det er noget, vi alle sammen ser frem til. Alle har set en finale, og nu skal vi så også stå i den. Nu skal vi selv stå i hele opbygningen til kampen. Man plejer at læse om andre hold, men nu er fokus heldigvis på os. Det er det, man drømmer om som fodboldspiller – at komme i en Champions League-finale. Og det gør vi.

Om finalen i Madrid bliver en smuttur eller en forsmag på en ny karriere i La Liga, vil sommeren vise. Men nu skal han i hvert fald vise sig frem på den største scene i den spanske hovedstad.

- Det er det, vi er her for. At spille fodbold, konstaterer Christian Eriksen forud for karrierens største kamp.

