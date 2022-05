Viaplay-fotograf 'overfaldet'

En fotograf, der var på arbejde i Paris for Viaplay, blev overfaldet og bestjålet, skriver kommentator Niels Christian Frederiksen

Det var voldsomme og triste scener, som udspillede sig i forbindelse med Champions League-finalen lørdag aften.

Viaplays mandskab i Paris oplevede det på nærmeste hold.

'Fulde, aggressive fans fra Liverpool gjorde alt for at stjæle min akkreditering. De overfaldt vores fotograf i deres fanzone tidligere på dagen og stjal hans.'

'Vi har på bånd, at såkaldte Liverpool-fans sprang over hegnet indtil stadion,' skriver Niels Christian Frederiksen, der kommenterede finalen for Viaplay, på Twitter.

Udvalgte pressefolk får en akkreditering, der er en billet til stadionet.

Fodboldkommentatoren retter også kritik mod arrangørerne.

'Efter kampen drønede masser af lokale knægte rundt inde på selve stadionområdet - altså bag sikkerhedshegnet. De franske arrangører behøver ikke være stolte af deres indsats her til aften.'

Håndteringen af Champions League-finalen får hård kritik.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Niels Christian Frederiksen og fra Viaplay.

68 personer blev anholdt i forbindelse med finalen i Paris, skriver den franske tv-station RMC Sport.

Anholdelserne er blevet foretaget ude foran Stade de France, men også ved to storskærmsarrangementer i den franske hovedstad.

Real Madrid slog Liverpool 1-0.