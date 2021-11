Videre uden problemer

Der var ingen slinger i valsen for Real Madrid onsdag.

Med en sikker sejr over Sheriff Tiraspol fra Moldova blev den spanske storklub klar til knockoutrunderne i Champions League.

Sheriff blev på eget græs slået med 0-3, og med sejren står det også klart, at Inter går videre fra gruppe D.

Tidligere onsdag vandt italienerne nemlig over Shakhtar Donetsk, så nu har Real Madrid og Inter henholdsvis 12 og 10 point på første- og andenpladsen. Sheriff har seks på tredjepladsen, men med kun en enkelt kamp tilbage kan topholdene altså ikke indhentes.

Til gengæld kan Sheriff, som overraskede ved at indlede gruppespillet med sejre over Shakhtar og netop Real Madrid, glæde sig over at skulle spille i Europa League efter nytår.

Real Madrid satte sig hurtigt på onsdagens kamp, men der skulle gå en halv time, før målscoringen blev sat i gang.

David Alaba sendte direkte på frispark Real Madrid på sejrskurs. I tillægstiden blev det så 2-0, da Toni Kroos fra kanten af feltet sendte bolden på undersiden af overliggeren.

Bolden ramte inden for målstregen og hoppede ud igen, men det ændrede ikke på, at scoringen talte.

Ti minutter efter pausen scorede Karim Benzema til 3-0 og fjernede spændingen i kampen. Dermed sluttede en turbulent dag med en smule oprejsning til målmageren.

Karim Benzema var på pletten mod Sheriff. Foto: Sergei Gapon/Ritzau Scanpix

Tidligere onsdag blev han nemlig kendt skyldig i en sag, hvor han var tiltalt for medvirken til forsøg på afpresning af den tidligere landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo.

Dommen udløste et års betinget fængsel til Benzema, der dermed ikke som udgangspunkt skal ind og ruske tremmer. Til gengæld skal han betale en bøde på 75.000 euro svarende til godt 557.000 kroner.

Mens Real Madrid og Inter er videre, så blev Borussia Dortmunds håb om avancement fra gruppe C slukket onsdag.

Her tabte det tyske hold 1-3 til Sporting. Tre point adskiller de to hold inden sidste runde, men på grund af en bedre indbyrdes statistik kan Dortmund ikke ende over portugiserne i tilfælde af pointlighed.

Dortmund er til gengæld sikker på at gå videre til Europa League. I samme gruppe havde Ajax allerede sikret sig en billet videre.