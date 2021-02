Vidste det allerede dagen før

Barça slagtes: 'Katastrofe'

For første gang siden Andriy Shevchenko i 1997 lavede en modstander hattrick på Barcelonas hjemmebane i Champions League.

22-årige Kylian Mbappé er ham, alle taler om dagen efter hans tre mål for Paris Saint-Germain i 4-1-sejren i den første 1/8-finale.

Og faktisk var sejren allerede forudset dagen i forvejen af hattrick-mageren.

- Dagen før kampen spurgte ham mig, hvor mange gange jeg havde vundet på Camp Nou. 'En gang' svarede jeg ham, og så sagde han 'I morgen vinder vi for anden gang', siger PSG-træner Mauricio Pochettino ifølge goal.com.

Selv fra modstanderne er der ros til PSG-angriberen.

- Jeg er glad på hans vegne. Jeg mener, at PSG har fremtidens stjerne - en der vil være på niveau med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Han spillede en fantastisk kamp, siger Barcelona-angriberen Antoino Griezmann, der kender Mbappé fra det franske landshold.

Mbappé driver gæk med Barcelona-forsvaret. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er nu, hvor Mbappé med det ukendte efternavn Lottin fortsætter karrieren, for kontrakten udløber i sommeren 2022. Denne sommer skal han formentlig enten forlænge kontrakten eller sælges til Real Madrid.

- Det vil være dumt af mig at afgøre min fremtid ud for en eneste kamp. Sandheden er, at det handler om at overveje det på den lange bane. Jeg har altid sagt, at jeg er glad her.

- Denne slags kampe gør mig kun endnu gladere. PSG-trøjen er en, som jeg holder tæt til mit hjerte, siger Mbappé, der kom til PSG fra Monaco i 2017.

Efter nogle gode første sæsoner har han på det seneste været nede i en bølgedal, men det tager han ikke så tungt.

- Du skal ikke tage kritikken personligt. Alle bliver kritiseret - også Maradona. Jeg går på banen for at nyde min fodbold, sagde Mbappé efter sit hattrick.

Udover Mbappé og Shevchenko har også Faustino Asprilla lavet hattrick i Champions League mod Barcelona. Også han gjorde det i 1997, men colombianeren gjorde det ikke på Camp Nou, men derimod hjemme i Newcastle.

