Vikar-Christian var vred

Første start under José Mourinho gav ikke det ønskede resultat for Christian Eriksen

Vikaren træder ind i klasselokalet, og pludselig bliver det hele lidt ukontrolleret. Og mere underholdende.

Danmarks største fodboldstjerne var én blandt seks nye på holdet og spillede rollen som 'Vikar-Christian' i Tottenhams 3-1-nederlag ude mod Bayern München.

Det var hans første start under José Mourinho, og det var tydeligt, at danskeren var tændt, klar til at vise sine evner og også skælde dommeren ud. Det rakte dog ikke til succes for gæsterne, der trods alt er videre til næste fase sammen med tyskerne.

Eriksen var tændt i løbet af kampen. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Efter blot 13 minutter slog Bayern til mod et passivt Spurs-forsvar, der lod Kingsley Coman stå fuldstændig umarkeret, og så var det nemt at udplacere Paulo Gazzaniga i buret.

Kort efter var der lige så åbent i den anden ende, og det udnyttede 19-årige Ryan Sessegnon ved at hamre bolden i kassen med et flot spark.

En frisk første halvleg blev dog afsluttet bedst af hjemmeholdet, der spillede pinball i Tottenhams felt, og til sidst fik Thomas Müller styret bolden i mål til 2-1.

Målscorer Coman gav dog Bayern-træner Hans-Dieter Flick lidt panderynker, da han udgik med knæskade.

Trods et par fine frispilninger kunne Eriksen ikke få sat holdkammeraterne i scene til scoring. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Skabte chancer

Der er egentlig sket meget siden Bayerns 7-2-nedsabling af englænderne i oktober, for begge daværende trænere, Niko Kovac og Mauricio Pochettino, har fået sparket. December-kampen endte dog med samme sejrherre, for Tottenham kunne ikke vende opgøret.

I stedet var det Philippe Coutinho, der slog til med et pænt langskud, hvor Eriksen ikke fik udfordret ham i nævneværdig grad. Barcelona-lejesvenden har tidligere været udskældt, men viste sit potentiale i denne ret ligegyldige kamp.

Det reservespækkede London-mandskab havde ikke meget at skyde med i en mere kedelig anden halvleg, men Eriksen kreerede nu et par fine chancer og havde et okay forsøg på frispark.

For første gang nogensinde kommer de sidste 16 klubber fra kun fem lande. Champions League er for de store ligaer i år.

Klar til 1/8-finaler i Champions League Gruppevindere: Paris SG, Bayern München, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, RB Leipzig, Valencia To'ere: Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Dortmund, Lyon, Chelsea Lodtrækning mandag 16. december. Ingen kan trække et hold fra deres egen gruppe eller eget land. Gruppevindere slutter på hjemmebane.

Se også: Dansk ekspert i chok: Fy for satan

Se også: Bekræfter bud: Forhandler om Superliga-stjerne

Se også: Europa-helten bekræfter: FCK ville have mig

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af