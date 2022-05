Vil måske ofre konen for CL-trofæet

Real Madrids Federico Valverde vil gøre meget for at vinde Champions League-trofæet - rigtig meget faktisk

Hvis man var i tvivl om sulten hos Real Madrid-spillerne forud for lørdagens Champions League-finale mod Liverpool, skal man bare spørge Federico Valverde.

Han er nemlig klar til at ofre en hel del.

- Det er et unikt trofæ for enhver spiller i verden. Jeg er villig til at ofre en masse ting. Undtagen min søn, men min kone kunne godt komme på tale, lyder det muntert fra midtbanemotoren til den spanske avis AS.

- Det er selvfølgelig bare en joke, men jeg ville ofre meget hver dag for at spille i finalen, og vi vinder forhåbentligt trofæet.

Selvtilliden fejler ikke noget hos Valverde og co. Foto: GABRIEL BOUYS/Ritzau Scanpix

Madrilenerne har ellers vundet alt, der kan vindes, men det kommer altså ikke til at gøre noget ved motivationen forud for finalen, hvor Liverpool jagter revanche, efter de i 2018 tabte 3-1 til de hvidblusede spaniere.

Valverde er da selv kendt for at løbe solen sort på banen, og lørdagens brag i Paris bliver formentlig ingen undtagelse.

Den 23-årige uruguayaner har fået en del spilletid i denne sæson, hvor han blandt andet har gjort sig gældende på Real Madrids ene kant. Flere medier har da også Federico Valverde til at starte på banen lørdag aften.

- Man er uovervindelig

En anden, der går ind til finalen med tårnhøj selvtillid, er Real Madrids David Alaba, der tror, at den spanske hovedstadsklub kan fortsætte med at imponere, som de har gjort i denne sæson af Champions League.

- Denne trøje gør noget ved én. Det giver en følelse af, at man er uovervindelig. Du ved, hvem du er, og du ved, hvor god du er. Du ved, hvad man kan gøre med den på, siger han til The Athletic.

Der sker noget helt specielt, når man trækker Real Madrid-trøjen over hovedet, fortæller David Alaba. Foto: SUSANA VERA/Ritzau Scanpix

- Den selvtillid og det mod afspejler sig i spillet. Real Madrid har en særlig karakter: Vi stopper aldrig med at tro på egne evner. Det er derfor, vi er blevet ved med at komme tilbage.

Carlo Ancelottis mandskab har flere gange haft det ene ben ude af den fineste turnering i Europa, men har formået at levere mirakler mod Paris Saint-Germain, Chelsea og senest Manchester City.

- Man har set en masse ting ske i fodbold, men det, vi har præsteret de seneste måneder, har været vanvittigt, forklarer Alaba.

Lørdagens Champions League-finale spilles på Stade de France i Paris klokken 21.00.