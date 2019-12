Vild danskerfest i Champions League

Det blev en vild danskeraften, da gruppespillet i Champions League skulle afgøres i fire grupper.

Og da den sidste fløjte lød, var en del af dem gået videre efter vild dramatik og spænding hele vejen.

Valencia med Daniel Wass skulle i Gruppe H frem over stepperne i Amsterdam for at slå Ajax, og spanierne var yderst farlige flere gange i første halvleg. Midtvejs gav det bonus, da Joel Veltman glemte offsidefælden og gav Rodrigo Moreno lov til at slå bolden op i det korte hjørne.

Da Chelsea med Andreas Christensen på bænken allerede var de store mod Lille, var sidste års semifinalister pludselig i ude af turneringen ved pausen.

De rød-hvide med Christian Poulsen som assistenttræner pressede på hele anden halvleg med store chancer til følge, men spanierne holdt stand trods en udvisning til Paulista i tillægstiden.

Yussuf Poulsen startede i front hos Leipzig og trak et straffesparspark efter 13 minutter ude mod Lyon med Joachim Andersen, og tyskerne bragte sig også på 2-0 før pausen. Så kom franskmændene tilbage – måske med mentalt brændstof fra meldingerne om Benficas føring mod Zenit.

Houssem Aouar reducerede, og Memphis Depay udlignede smukt otte minutter før tid, og så trak Poulsen Andersen med sig til ottendedelsfinalerne.

Yussuf Poulsen bliver fældet til straffespark. Foto: JEFF PACHOUD/AFP/Ritzau Scanpix

Disse hold er videre i Champions Leauge: Gruppe A: PSG Real Madrid Gruppe B: Bayern München Tottenham Gruppe C: Manchester City Gruppe D: Juventus Gruppe E: Liverpool Napoli Gruppe F: Barcelona Dortmund Gruppe G: RB Leipzig Lyon Gruppe H: Valencia Chelsea Vis mere Luk

Danskerklubben Dortmund kom planmæssigt foran hjemme mod bundproppen i Gruppe F, Slavia Prag, som dog udlignede kort før pausen, før Julian Brandt efter en time bragte tyskerne tilbage på kurs mod det fine selskab.

På det tidspunkt havde Inter nemlig problemer hjemme mod reservespækkede Barcelona, hvor et par scoringer blev underkendt i anden halvleg ved stillingen 1-1, og Dortmund kunne i stedet sende unge Ansu Fati en smuk tanke, da han to minutter før tid bragte Barca på 2-1.

I Gruppe E kunne Rasmus Nissen tidligere på aftenen have været med til at sende de forsvarende mestre ud. Det krævede en hjemmesejr til Salzburg over Liverpool, og han leverede en fin indsats som højre back overfor Sadio Mané.

Østrigerne havde også masser af chancer, før det engelske tophold slog kontra efter en lille times spil med to scoringer på godt et minut, signeret Naby Keita og Mo Salah.

Genk med Joakim Mæhle blev kørt over i Napoli med 0-4.

