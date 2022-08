Vild debut: Eks-bykonge skal kommentere storkamp

Det så længe ud til, at danske tv-seere skulle snydes for FC Midtjyllands Champions League-kvalifikationskamp mod Benfica på tv.

Men i 11. time trådte FC Midtjylland og Arbejdernes Landsbank ind og sikrede sig rettighederne, således kampen nu sendes direkte på TV Midtvests hjemmeside.

Refleksredningen betyder, at seerne kan se frem til noget af en kommentatordebut ...

Den tidligere bykonge i Herning og nuværende formand for Realdanias bestyrelse, Lars Krarup, oplyser således på Facebook, at han skal være medkommentator på opgøret.

- Således kan det virkelig bekræftes, at planlægningstiden for alle er ultra-kort. Og de må have mange på ferie. Bær over med fejl og mangler. Vi gør vores bedste, skriver Lars Krarup bl.a.

Formand for Team Danmark Lars Krarup skal debutere som fodboldkommentator. Foto: Jens Dresling

Ved sin side får Lars Krarup TV MIDTVEST’s rutinerede fodboldekspert, Dan Hirsch Sørensen, der fungerer som hovedkommentator.

Der er kampstart i Lissabon klokken 21.00, og signalet kan kun ses i Danmark på tvmidtvest.dk.

Reddede kæmpebrag: FCM skal have al æren