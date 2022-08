Vild tv-aftale: Betaler 11 milliarder kroner

Det har været tid til at få lavet en ny aftale mellem UEFA og amerikansk tv i forhold til at have rettighederne til at sende Champions League i fremtiden.

Det er nu faldet på plads, hvor CBS, Viacom og Paramount har købt dem. Og det er blevet til en rekordhøj pris.

Det skriver både engelske The Athletic og spanske AS. Desuden har førstnævnte tv-station også bekræftet deres aftale.

Beløbet kommer op på 11,1 milliarder kroner over de kommende seks sæsoner, som giver omkring 1,8 milliarder kroner om året fra de amerikanske udbydere. Det er over 750 millioner kroner mere end tidligere om året.

En del af forklaringen på stigningen handler om, at man fra 2025 kommer til at have flere hold i turneringen, som giver flere kampe - ligesom man mindst kommer til at se en kamp mellem to af de helt store klubber i liga-fasen.

Derudover er det første gang, at UEFA laver en aftale på seks år. Det har tidligere været på tre år. Dermed er de sikret penge i længere tid.

I de seneste år har Champions League også været noget, hvor interessen er steget for amerikanerne i de seneste år, og finalen mellem Real Madrid og Liverpool i sidste sæson var den mest sete kamp nogensinde.

