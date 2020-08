Vild udvikling: Må låne spillere fra rivaler

Når ens hold er ramt af corona, så går syv rivaliserende klubber sammen for at hjælpe med spillere

Se også: Kæmpe kaos: Flere kampe aflyst

Coronavirus har sat sit præg på de første runder af kvalifikationen til Champions League og Europa League, og tirsdag blev kampen mellem Lincoln Red Imps fra Gibraltar og FC Prishtina fra Kosovo aflyst på grund af udeholdets otte coronaramte spillere.

Men nu har Kosovo-holdet fundet en kreativ løsning, der gør, at kampen kan spilles alligevel, så de ikke bliver taberdømt. Klubben har simpelthen lånt spillere fra syv klubber, der normalt er deres rivaler i den nationale liga.

- FC Prishtina takker offentligt holdene af Feronikel, Llaapi, Trepca '89, Flamurtar, Balkan, Drenica og Vushtrri, som akut har hjulpet Pristina, skriver klubben på Facebook.

Se også: Eriksen er træt af corona-livet

FC Prishtina blev i sidste sæson nummer fire i ligaen, og de låner nu en hel spillertrup fra klubberne, der blev nummer tre, fem, seks, syv, otte, ni og ti.

Så sent som sidste uge blev et andet hold fra Kosovo taberdømt. Det skete, da FC Drita havde to coronaramte spillere og blev smidt ud af Champions League-kvalifikationen.

Var FC Prishtina også røget ud af Europa League uden kamp, så ville det have ramt Kosovos pointkoefficient yderligere, så alle landets klubber i de næste fem år ville have sværere ved at slå sig videre internationalt, og det er formentlig det faktum, der har fået de normale ligarivaler til at hjælpe.

Mens kampen mellem Lincoln Red Imps og FC Prishtina nu er programsat til lørdag, så spilles der allerede fredag aften Champions League-bold på Færøerne.

Her har de coronaramte slovakker fra Slovan Bratislava også skaffet et helt nyt hold af spillere til udekampen mod KI Klaksvik. Hvor Prishtina har hentet spillere fra andre ligaklubber, så har Slovan Bratislava fløjet reserveholdet ind.

Se også: Kæmpe bommert: Bliver Neymar udelukket?

Se også: Bombe under dansk EM og VM: - Snublende tæt på aflysning

Alt sejler: Hvad nu, Barça?