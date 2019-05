Vilde billeder efter kampen: Aldrig har en manager været gladere

Se også: Vildt drama - hattrick sender Tottenham i finalen

Tottenham-manager Mauricio Pochettino gav den på hele følelsesregistret efter sit holds dramatiske 3-2-triumf i Amsterdam, som i de døende sekunder gav London-mandskabet adgang til Champions League-finalen på bekostning af Ajax.

- Det er svært at tale, siger Pochettino i et interview efter kampen, da stemmen knækkede.

- Tak, fodbold. Tak til mine spillere. De er helte. Anden halvleg var fantastisk. Når man konkurrerer på dette niveau, i denne magiske turnering, kan sådanne ting ske.

- Jeg er så taknemmelig over at være træner, være i fodbold og gennemleve et øjeblik som dette. Dette er også til min familie, til de folk som støtter os. Det er fantastisk at kunne belønne dem, siger manageren ifølge uefa.com.

Fotos: Matthew Childs/Olaf Kraak/Dylan Martinez/John Thys

Han vendte kampen ved at smide den store angriber Fernando Llorente i spil fra anden halvlegs start og samtidig beordre storoffensiv.

Det gav Ajax voldsomme problemer, og i overtiden af tillægstiden scorede Lucas Moura sit og Tottenhams afgørende tredje mål.

Hattrick-helten var som sin manager i et helt særligt humør bagefter.

- Det er umuligt at forklare, hvad jeg føler. Jeg er meget, meget glad og stolt af mine holdkammerater. Vi havde hele tiden troen på det. Vi gav alt og fortjener det. Vi er en familie. Det er umuligt at forklare, umuligt, siger Moura ifølge uefa.com.

- Fodbold giver os øjeblikke, vi ikke kan forestille os på forhånd. Vi skal nyde det. Se på mig, det er det bedste øjeblik i mit liv, i min karriere.

Mareridt hos Ajax

Ajax Amsterdam-anfører Matthijs de Ligt har et ondt ord om nederlaget til Tottenham efter Lucas Mouras scoring i det 96. minut.

- Det er et mareridt, som en dårlig drøm, siger den blot 19-årige anfører til hollandsk tv, skriver Reuters.

Han bragte sit mandskab foran 1-0, og siden gjorde Hakim Ziyech det til 2-0. Dermed førte Ajax med samlet 3-0 ved pausen, og Tottenham var nede i sækken.

Den slap London-mandskabet ud af med tre scoringer af Lucas Moura i anden halvleg og møder nu Liverpool i finalen den 1. juni.

- Vi spillede godt i første halvleg. Vi fik det på vores måde. I anden halvleg holdt vi ikke samme tryk.

- Vi forærede dumme mål væk. Vi var så tæt på finalen ... og så gik bolden ind. Det er ikke til at tro på, siger Matthijs de Ligt om Mouras afgørende scoring i overtiden af tillægstiden.

Med 3-3 samlet går Tottenham til finalen på reglen om flest mål scoret på udebane.

Fotos: ADRIAN DENNIS/Matthew Childs/Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

