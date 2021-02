Vilde scener i Barcelona

Massevis af Barcelona-tilhængere var mødt frem i de catalanske gader for at skabe stemning i forbindelse med CL-braget mod Paris Saint-Germain

Der blev set stort på smitterisiko fra betydelige mængder fans, da FC Barcelona tirsdag aften tog imod Paris Saint-Germain i Champions League.

Tribunerne på Camp Nou var ganske vist tomme, men udenfor den ikoniske arena var en større folkemængde mødt op for at skabe stemning i forbindelse med optakten til giganternes møde.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og El Mundo Deportivo.

Der var flag, flammer og fyrværkeri, men den farverige cocktail harmonerede rigtig dårligt med reglementet om, at man i Catalonien maksimalt må være samlet i grupper af seks personer.

Spanien har været uhyggelig hårdt ramt af coronavirus, og mere end tre millioner indbyggere har været konstateret positive siden starten af pandemien.

Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke desto mindre trodsede adskillige lokale borgere imidlertid faren for yderligere smitte tirsdag aften, og det var nærmest symbolsk for handlingen, at de mange Barcelona-tilhængere ikke fik noget at fejre.

Lionel Messi og Co. blev således pryglet inde på grønsværen, hvor Paris Saint-Germain sejrede overbevisende med 4-1.

Der var tale om et fransk festfyrværkeri - af den lovlige slags - og det offensive skyts blev antændt af Kylian Mbappé, som scorede hattrick.

